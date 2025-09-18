Lamda: Ρεκόρ πωλήσεων στο Ελληνικό, προχωρά η συμφωνία με Pignataro, τα Mall’s και οι Μαρίνες

Στροφή στην κερδοφορία, με το κοντέρ από τα έσοδα του οικιστικού τομέα να κινούνται προς το 1,5 δισ. κατέγραψε η Lamda Development που παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα στο α' εξάμηνο με τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς να τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον οικιστικό τομέα της μεγάλης ανάπτυξης που προωθεί η Lamda Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, όπου πλέον οι πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων κινούνται προς τα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ μέχρι την 25η/08/2025, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Παράλληλα, προχωρούν οι εμπορικές μισθώσεις στους δύο υπό ανάπτυξη εμπορικούς προορισμούς στο Ελληνικό. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί Heads of Terms με μισθωτές για το 64% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας στο Ellinikon Mall και για το 78% στη Riviera Galleria, ένδειξη της έντονης ζήτησης που καταγράφεται από εμπορικά σήματα για τις νέες αναπτύξεις.

Στο Riviera Galleria βρίσκονται σε εξέλιξη σκυροδετήσεις σε όλα τα κτίρια, ενώ στο mall της λεωφόρου Βουλιαγμένης οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί και η κατασκευή του φέροντος οργανισμού έχει ανατεθεί στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , με στόχο την ολοκλήρωση το Δ’ τρίμηνο του 2025. Για τη Riviera Galleria έχει ήδη υπογραφεί τον Φεβρουάριο τραπεζικό δάνειο ύψους 185 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Attica Bank, καλύπτοντας τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της λειτουργίας της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η υλοποίηση της συμφωνία με την ION Group όπου στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται το due diligence του ιταλικού ομίλου του δισεκατομμυριούχου Andrea Pignataro .Πρόκειται για μια στρατηγική συναλλαγή ύψους 450 εκατ. ευρώ για την Ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό στο οποίο θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες, και την αγορά του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, αποτελώντας την πρώτη ουσιαστικά πολύ μεγάλη διεθνή συμφωνία της εισηγμένης, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση της Lamda, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του πρώτου εξαμήνου 2025, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €150 εκατ., αυξημένα 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο Α’ Εξάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €104 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων των Project Sunrise & Terra Mare), αυξημένα κατά 49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα 1,4 δισ., με τις εισπράξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε 288 εκατ. από τις αρχές του 2025.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους €232 εκατ.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Χτες, η Lamda ανακοίνωσε για το α’ 6μηνο 2025 α ενοποιημένα κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξημένα κατά 4,4 φορές, στα €23 7εκατ., σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2024, ενοποιημένα Καθαρά Αποτέλεσμα στα €128 εκ. έναντι ζημιών το Α΄ Εξάμηνο 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, στα €45,5 εκατ., αυξημένο κατά 4% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €389 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο 2025, νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων για τις Μαρίνες, στα €16,6 εκατ., αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2024. Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, στα €53,1 εκατ., η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε €3,7 δις, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), αυξήθηκε άνω του 10% από 31.12.2024 στα €9,22 ανά μετοχή εξαιρουμένης της στρατηγικής συναλλαγής με την ION και της προστιθέμενης αξίας οικοπέδων οικιστικής ανάπτυξης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 355 εκατ. ευρώ στις 30.06.2025 (έναντι 290 εκατ. την 31.03.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ, Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 181 εκατ.,, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα 744 εκατ. ευρώ. Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 12% στα €142 εκατ., έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024. Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2025 αυξήθηκαν κατά €27 εκατ. στα €706 εκατ. έναντι της 31.12.2024

Με ρεκόρ συνεχίζουν τα εμπορικά κέντρα και οι μαρίνες

Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, τα 4 Εμπορικά Κέντρα, σε λειτουργία, σημείωσαν, για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό Retail EBITDA στα €45,5 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης κατά 9% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €389 εκατ.



Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης του Retail EBITDA είναι: (α) η αύξηση των βασικών μισθωμάτων (αύξηση 6% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα), (β) η αύξηση των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 9% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα). Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) πλέον περιθωρίου περίπου 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Η μέση πληρότητα των 4 εν λειτουργία Εμπορικών Κέντρων για το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθε σε σχεδόν 100% του συνολικού μισθώσιμου χώρου.



Από την άλλη οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο την επιλογή της διοίκησης της Lamda για την στήριξη αυτού του πυλώνα δράσης με σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών του.

Σημείωσαν δε νέο ιστορικό ρεκόρ για το Α’ Εξάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €16,6 εκατ. (αύξηση 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα €10 εκατ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.