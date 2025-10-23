Lamda: Η νέα Πανεπιστημιούπολη και η είσοδος στην αγορά φοιτητικών εστιών

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ιδιωτικών Πανεπιστημίων αλλά και στην αγορά των φοιτητικών κατοικιών προαλείφεται να διαδραματίσει η Lamda Development καθώς στο Ελληνικό θα ανοίξει τις πύλες της μια σύγχρονη πανεπιστημιούπολη με καθολική υιοθέτηση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ) στο σύνολο των λειτουργιών της σχεδιάζει στο Ελληνικό το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (UNIC), ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος σύγχρονων φοιτητικών υποδομών.

Μιλώντας στο πλαίσιο της Prodexpo, ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer της Lamda Development, σημείωσε ότι η φοιτητική στέγη αποτελεί διεθνώς μία από τις πιο ανεπτυγμένες και ανθεκτικές κατηγορίες του real estate, προσφέροντας σταθερές αποδόσεις και διαχρονική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάγκη καλύπτεται μέχρι σήμερα αποσπασματικά, είτε από απαρχαιωμένες δημόσιες εστίες είτε μέσω ακριβών ιδιωτικών ενοικιάσεων. «Δεν υπάρχει απόθεμα, δεν υπάρχει προϊόν, ενώ η ζήτηση είναι δεδομένη και αυξανόμενη», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι αυτό το κενό δημιουργεί μια ξεκάθαρη ευκαιρία για μια οργανωμένη, σύγχρονη λύση που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη ζωντάνια της νέας πόλης στο Ελληνικό.

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του, ο κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της δημιουργίας φοιτητικών εστιών στο Ελληνικό, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ήταν από τους πρώτους φορείς που πίστεψαν στην επένδυση αυτή.

Όπως εξήγησε, πλέον υπάρχει μια σταδιακή μετατροπή του residential real estate από απλό προϊόν σε προϊόν αξίας – κάτι που εφαρμόζει η Lamda Development και στα εμπορικά της κέντρα – και ο στόχος είναι να γίνει το ίδιο και στις φοιτητικές εστίες, μια αγορά ιδιαίτερα ανερχόμενη σε πόλεις όπως το Λονδίνο και η Μαδρίτη, που μπορεί να προσελκύσει developers μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως ανέφερε, η ευκαιρία είναι πολύ μεγάλη, καθώς το προϊόν που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, και ως εκ τούτου το Ελληνικό είναι ιδανικό για να ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια. Ωστόσο, κατά τον κ. Γαβριηλίδη, «το κόστος και ο χρόνος είναι η πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία· θα είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά όταν το καταφέρουμε, θα είναι εύκολο να το υλοποιήσουμε και στη συνέχεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Lamda προχώρησε μαζί με το University of Nicosia (UNIC) στη σύσταση της Ellinikon Student Living, με μετοχική σύνθεση 80% για τη Lamda και 20% για το UNIC, και αντικείμενο την ανάπτυξη της πρώτης σύγχρονης φοιτητικής εστίας στο Ελληνικό, χωρητικότητας περίπου 1.000 δωματίων.

Οι φοιτητικές εστίες θα περιλαμβάνουν επίσης από φυτεμένες ταράτσες, μέχρι χώρους yoga, ζώνες ευεξίας και ευέλικτους εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους μελέτης και συνεργασίας. Το παράκτιο πάρκο και ο παραλιακός πεζόδρομος θα βρίσκονται λίγα λεπτά μακριά με τραμ ή ποδήλατο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η φοιτητική κατοικία λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μέσα σε μια νέα αστική ανάπτυξη, καθώς δημιουργεί σταθερό πληθυσμό, καθημερινή κίνηση και ζωή στην περιοχή, ενώ προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο της Lamda μια δραστηριότητα με προβλέψιμα έσοδα και μακροχρόνιο ορίζοντα.

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, τόνισε ότι UNIC έχει θέσει έναν ξεκάθαρο, πολυεπίπεδο στόχο, να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς προορισμούς της περιοχής «Θέλουμε να αποτελέσουμε μια ισχυρή επιλογή για τους Έλληνες φοιτητές, προσφέροντας ένα πανεπιστήμιο επόμενης γενιάς», σημειώνει, εξηγώντας ότι το νέο campus στην Ελλάδα θα βασιστεί στο αμερικανικού τύπου εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει ακαδημαϊκή εμπειρία, φοιτητική ζωή, αθλητισμό, έρευνα και τεχνολογίες smart city.

Ο Αντώνης Πολεμίτης, ανέπτυξε το όραμά του για το πανεπιστήμιο του μέλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το Ελληνικό ήταν η μόνη επιλογή για τους στόχους μας». Όπως τόνισε, «είμαστε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με 12.000 φοιτητές, και ήδη αποτελούμε μια καλή επιλογή για τους φοιτητές στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της προσπάθειας που κάνουμε τα επόμενα χρόνια, δημιουργείται η δυνατότητα να ιδρύσουμε μια πανεπιστημιούπολη στα πρότυπα των ΗΠΑ, που εκτός από τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, θα περιλαμβάνει πολιτιστικό πάρκο, Smart City και θα είναι κοντά στην παραλία».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς δομές στέγασης και χωρίς ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία, ενώ αποκαλύπτει ότι το σχέδιο του UNIC για το campus χωρίζεται σε διακριτές φάσεις έως το 2031. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης υπογραμμίζει ότι ο πιο βασικός στρατηγικός άξονας του UNIC αφορά την ενσωμάτωση της Tεχνητής Nοημοσύνης και της ρομποτικής σε όλο το φάσμα των σπουδών και της πανεπιστημιακής λειτουργίας.

«Το campus του μέλλοντος θα πρέπει να διδάσκει την Tεχνητή Nοημοσύνη, αλλά και να τη χρησιμοποιεί. Θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί παντού, από την έρευνα μέχρι την καθημερινότητα των φοιτητών», αναφέρει.

Το UNIC Athens έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά ακινήτου 12.500 τ.μ. κοντά στην έκταση του πρώην αεροδρομίου για την πρώτη φάση λειτουργίας του, ενώ από το 2026 θα ξεκινήσει η κατασκευή εντός του The Ellinikon. Οι πρώτοι φοιτητές αναμένεται να εγκατασταθούν στο campus το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, για να ακολουθήσει έως το 2030 η ολοκλήρωση της εστίας και των επιπλέον ερευνητικών υποδομών. Το σύνολο της πανεπιστημιούπολης, με δύο πύργους διδασκαλίας, κέντρο καινοτομίας και εξειδικευμένα εργαστήρια, συνολικά 45.000 τ.μ. θα βρίσκεται δίπλα στον νέο τεχνολογικό πόλο που αναπτύσσεται στο Ελληνικό, στην περιοχή του μελλοντικού επιχειρηματικού κέντρου.