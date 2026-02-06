Lamda Development: Τα deals στο Ελληνικό, η συμφωνία με την ION και οι επενδύσεις 1,1 δισ.

Τρέχουν οι εξελίξεις στο mega project του Ελληνικού, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που τρέχει η Lamda Development, υπό τον Οδυσσέα Αθανασίου.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης του mega deal με τον όμιλο ΙΟΝ του Andrea Pignataro των 25 δις, ύψους 1,5 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου, η Lamda ανακοινώνει νέα deal αλλά και project.

Χθες ανακοινώθηκε η πώληση δύο οικοπέδων, στην Nellenco, θυγατρική της TEN Brinke Hellas, έναντι 41,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την Nellenco, θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση 2 οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2». Το συνολικό ποσό της πώλησης των 2 ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Στο deal, εισέρχεται και η Centric Συμμετοχών η οποία θα αποκτήσει συμμετοχή ποσοστού 50% στη Nellenco, την θυγατρική της TEN Brinke.

To deal με την ΙΟΝ, προαλείφεται να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Sillicon Valey, μέσα στην έκταση του Ελληνικού και το due diligence έχει μπει στην τελική φάση ολοκλήρωσης με ορίζοντα ολοκλήρωσης για το project, το 2030. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, με τη Lamda να εισπράττει 450 εκατ. ευρώ για τη διάθεση της γης.

Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση φτάνει τα 250.000 τ.μ., με τουλάχιστον 50.000 τ.μ. γραφειακών χώρων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων για διεθνείς διοργανώσεις και έως 200.000 τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις που θα στεγάσουν τους επαγγελματίες της ION. Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 στελέχη από 44 χώρες θα συστεγαστούν στο νέο hub.

Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας με τον Pignataro είναι η είσοδος της ΙΟΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda με ποσοστό 2%, που θα γίνει αφού ολοκληρωθεί και ο πλήρης νομικός, τεχνικός και χρηματοοικονομικός έλεγχος από την ION.

Πώς πάνε πωλήσεις και επενδύσεις

Την ίδια ώρα σύμφωνα με νέα παρουσίαση του ομίλου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες (CAPEX) στα κτίρια και τις υποδομές διπλασιάστηκαν στα 500 εκατ. ευρώ το 2025 από τα 250 εκατ. ευρώ το 2024. Συνεπώς, οι συνολικές επενδύσεις στο έργο οικιστικής ανάπλασης αυξήθηκαν στο 1,1 δισ, από τα 600 εκατ. το 2024 και τα 300 εκατ. το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρικής παρουσίασης του Ιανουαρίου 2026, η συνολική αξία των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί για κατοικίες στο Ελληνικό διαμορφώνεται στο 1,9 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 είχαν ήδη εισπραχθεί 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ αφορούν συμφωνημένες πωλήσεις, οι οποίες θα εισπραχθούν σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των έργων και τις παραδόσεις.

Παράλληλα, οι σωρευτικές εισπράξεις από το οικιστικό σκέλος του Ελληνικού, από την έναρξη των πωλήσεων μέχρι σήμερα, ανέρχονται συνολικά σε 1,6 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των κατοικιών στη χρηματοδότηση και την εξέλιξη του έργου.

Η εικόνα της ζήτησης παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Εκεί, το σύνολο των 315 κατοικιών που διατέθηκαν στην αγορά -Riviera Tower, Cove Villas και Cove Residences- έχει ήδη εξαντληθεί, με την απορρόφηση να φτάνει το 100%. Οι μέσες τιμές πώλησης στην παραθαλάσσια ζώνη διαμορφώνονται στα 12.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, επιβεβαιώνοντας τη θέση των συγκεκριμένων αναπτύξεων στο ανώτατο τμήμα της αγοράς κατοικίας.

Στον βασικό οικιστικό πυρήνα του έργου, το Little Athens, έχουν διατεθεί 671 κατοικίες, με το ποσοστό απορρόφησης να ανέρχεται στο 84%.

Τα συγκροτήματα Park Rise, Pavilion Terraces, Promenade Heights, Atrium Gardens, Trinity Gardens και Sunset Groves κινούνται με σταθερούς ρυθμούς πωλήσεων, ενώ οι μέσες τιμές πώλησης διαμορφώνονται στα 9.400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αντανακλώντας τον πιο «μαζικό», αλλά σύγχρονο χαρακτήρα των αναπτύξεων.



Καθώς επιτυγχάνεται ο ρυθμός των επενδύσεων, αναμένονται και τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα μέσα στο 2026. Συγκεκριμένα, το εμπορικό κέντρο Riviera Galleria που βρίσκεται στην παραθαλάσσια ζώνη εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί προς το τέλος της χρονιάς, όπως, επίσης, και οι αθλητικές εγκαταστάσεις το καλοκαίρι.

Επιπρόσθετα, η Lamda Development προγραμματίζει την έναρξη νέας φάσης πωλήσεων εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, κατά την οποία αναμένεται να λανσαριστούν περίπου 330 νέες κατοικίες. Κίνηση που στοχεύει στην κάλυψη του κενού προσφοράς που δημιουργήθηκε τους προηγούμενους μήνες και στην ανταπόκριση στη συνεχιζόμενη ζήτηση από την αγορά.

Τέλος, η Lamda μπήκε και στον τομέα του Property και Facility management, μέσω της ίδρυσης της εταιρείας Lamda Smart Living - Διαχείρισης Ακινήτων και Εμπειριών.

Η εταιρεία με έμφαση στις υπηρεσίες καθημερινότητας, διαχείρισης τρόπου ζωής (lifestyle services) και έξυπνης πόλης, θα έχει ως κύριο πεδίο δράσης προφανώς το μεγάλο project στο Ελληνικό και τις οικιστικές αναπτύξεις εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, δραστηριότητα την οποία έχει προαναγγείλει η εισηγμένη από το προηγούμενο καλοκαίρι.