Lamda Development: Συμφωνία 41,5 εκατ. ευρώ για πώληση δύο οικοπέδων στο Ελληνικό

H Lamda Developement ανακοίνωσε την Πέμπτη πως αποδέκτηκε την πρόταση 41,5, εκατ. ευρώ για την πώληση 2 οικοπέδων στο Ελληνικό, 15,7 χιλ. τ.μ. σπό την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas.

Αναλυτικά:

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 2 Φεβρουαρίου αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2».

Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο (2) οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων.