Lamda Development: Άλμα κερδών στα 128 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

Ενισχυμένα καθαρά κέρδη καταγράφει η Lamda Development στα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 128 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή τα ενοποιημένα κέρδη (EBITDA) της Lamda Development αυξήθηκαν κατά 4,4 φορές στα 237 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Lamda Development για το α’ εξάμηνο του 2025:

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), αυξήθηκε άνω του 10% από 31.12.2024 στα €9,22 ανά μετοχή εξαιρουμένης της στρατηγικής συναλλαγής με την ION και της προστιθέμενης αξίας οικοπέδων οικιστικής ανάπτυξης

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε €3,7 δισ.

Νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, στα €45,5 εκ αυξημένο κατά 4% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €389 εκατ. το α΄ Εξάμηνο 2025

Νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων για τις Μαρίνες, €16,6εκ αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2024

Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, στα €53,1 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο 2025

Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, στα €53,1 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο 2025 Στο €1,4 δισ. οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 25.08.2025, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Η LAMDA Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα, σε λειτουργία, και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική του, καταγράφοντας EBITDA άνω των €50 εκ για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σημειώνει σημαντική επιτάχυνση. Συγχρόνως, η LAMDA ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους €450εκ με τον όμιλο ΙΟΝ, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς».