Κρι Κρι: Ξεκινά πιλοτικά εξαγωγές γιαουρτιού στην Κίνα - Αυξήθηκαν πάνω από 40% οι εξαγωγές τον Ιανουάριο

Μετά το επιτυχές ξεκίνημα στις ΗΠΑ για το Greek Frozen Yogurt, η ελληνική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Κρι Κρι από τις Σέρρες ξεκινά, πιλοτικά, τις εξαγωγές στην Κίνα, έχοντας λάβει τη σχετική άδεια. «Πρόκειται για ένα δυναμικό και απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον, με σημαντικές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης», όπως επισημαίνουν από την εταιρεία.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία για το 2026, καθώς οι συνολικές εξαγωγές της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας τον πρώτο μήνα του έτους καταγράφουν ρυθμό αύξησης που υπερβαίνει το +40%, επιβεβαιώνοντας «τη δυναμική της εξωστρεφούς στρατηγικής και την αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση των προϊόντων της», σύμφωνα με τη διοίκηση.

Η Κρι Κρι που παράγει αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι και παγωτό σε όλο τον κόσμο, συμμετείχε στη φετινή διεθνή έκθεση τροφίμων Gulfood, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Στο ίδιο πλαίσιο διεθνούς ανάπτυξης, η Κρι Κρι συμμετέχει στο KeHE Show (4-5 Φεβρουαρίου 2026, Κολοράντο), παρουσιάζοντας το Greek Frozen Yogurt σε ένα από τα σημαντικότερα Trade shows της αμερικανικής αγοράς. Η αυξανόμενη αποδοχή της κατηγορίας στις ΗΠΑ ενισχύει την επιλογή της εταιρείας να επενδύσει συστηματικά στην περαιτέρω διείσδυσή της.

«Ο συνδυασμός του αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού με το παγωτό, που δίνει τη μοναδικότητα του προϊόντος σε γεύση και διατροφικό προφίλ, αποτέλεσε το βασικό σημείο διαφοροποίησης», υποστηρίζουν από την εταιρεία.

Το 2025 οι πωλήσεις της Κρι Κρι ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κινήθηκαν μεταξύ 42-45 εκατ. ευρώ