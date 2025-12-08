Κωτσόβολος: Υποστηρικτής της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας «Μιλάνο - Κορτίνα 2026»

Η Κωτσόβολος, ως Υποστηρικτής της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, συνόδευσε την Ολυμπιακή Φλόγα στην πορεία της προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026». Με την παρουσία της στη Λαμπαδηδρομία, η Κωτσόβολος αναδεικνύει το μήνυμα της Ολυμπιακής Φλόγας: «ένα φως που ενώνει έθνη, ανθρώπους και αξίες», στηρίζοντας το όραμα για μια Καλύτερη Ζωή για όλους. Παντού.





Η διαδρομή της Φλόγας ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου, με την επίσημη Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, και συνέχισε από εκεί τη διαδρομή της προς όλα τα σημεία της Ελλάδας. Στις 2 Δεκεμβρίου, η Φλόγα «βρέθηκε» στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας στάση στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Τσιμισκή, όπου οι άνθρωποι της Κωτσόβολος την καλωσόρισαν και ευχήθηκαν «καλό ταξίδι», ενώ την επόμενη ημέρα, η Φλόγα «μεταφέρθηκε» στην Αθήνα, με στάση στο υπερσύγχρονο κατάστημα της Κωτσόβολος στη Λεωφόρο Συγγρού.







Εκεί πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της δάδας, με λαμπαδηδρόμο της Κωτσόβολος έναν έφηβο στο φάσμα του αυτισμού, μια στιγμή που εναρμονίζεται με τις πρωτοβουλίες της εταιρείας και αναδεικνύει την αξία της ισότιμης συμμετοχής και της συμπερίληψης. Μια συμβολική εικόνα, σε μια συμβολική μέρα, την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, συνδεδεμένη με το όραμα της Κωτσόβολος για μια Καλύτερη Ζωή χωρίς εμπόδια και διακρίσεις.

Η Λαμπαδηδρομία ολοκληρώθηκε με την επίσημη Τελετή Παράδοσης στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όπου παρευρέθηκαν άνθρωποι της Κωτσόβολος, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε μια ιστορική στιγμή ενότητας και διεθνούς συμβολισμού.





Η συμμετοχή στη Λαμπαδηδρομία συνδέεται άμεσα με τον διαχρονικό συμβολισμό της Ολυμπιακής Φλόγας: ένα φως που ενώνει έθνη, ανθρώπους και αξίες. Στο ίδιο πνεύμα, η Κωτσόβολος συνεχίζει να προωθεί την ισότιμη συμμετοχή και τη συμπερίληψη, στηρίζοντας δράσεις που φέρνουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, συνδέοντας την τεχνολογία με τον αθλητισμό και τις Ολυμπιακές αξίες που μας ενώνουν.