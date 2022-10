Κωτσόβολος: 23 βραβεία στα Content και Peak Performance Marketing Awards

Η Κωτσόβολος, κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, απέσπασε 23 βραβεία με τη συμμετοχή της στα Content Marketing Awards 2022 και στα Peak Performance Awards 2022, αποδεικνύοντας ότι τα ευρηματικά projects που υλοποίησε, αγαπήθηκαν από το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές, φέρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα για την εταιρεία, για μία Καλύτερη Ζωή.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε στα Content Marketing Awards 2022 τρία χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best Content Marketing Program | B2B” για το K2B Business Empowerment by Kotsovolos, “Best Use of Content Marketing for Sales” για τη καμπάνια «Οι Αμαρτωλοί του Κωτσόβολου» και “Best Use of YouTube for Content Marketing” για το κανάλι της Κωτσόβολος στο YouTube, δύο ασημένια στις κατηγορίες “Best Branded Blog” για το K-Blog και “Best Use of Facebook for Content Marketing” για το project “Like for Κωτσόβολος” και τρία χάλκινα στις κατηγορίες “Best Multi-Channel Content Strategy” και “Best Use of Influencers for Content Marketing” για την καμπάνια «Οι Αμαρτωλοί του Κωτσόβολου» και στην κατηγορία “Best Use of Tik Tok for Content Marketing” για το project «Ο Πάτερ του Tik Tok».