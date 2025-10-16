Κοντά στα 15 δισ. δολάρια τα κέρδη της TSMC, εν μέσω της «έκρηξης» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο, ανακοίνωσε την Πέμπτη πως τα καθαρά κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο του 2025 έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, εν μέσω της ισχυρής ζήτησης που καταγράφουν τα προϊόντα της για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η TSMC ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 452,3 δισ. δολάρια Ταϊβάν (14,76 δολάρια), αυξημένα κατά 39,15 σε ετήσιο επίπεδο.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη στα 417,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei μετέδωσε πως σημαντικοί πελάτες της TSMC, όπως η Nvidia, η AMD και η Broadcom, έχουν υπογράψει πολυετείς συνεργασίες με μεγάλους παρόχους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Oracle, για την επέκταση της χωρητικότητας των data centers Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εκτός από την «έκρηξη» της AI, τα κέρδη της TSMC έχουν επίσης υποστηριχθεί από την κυκλοφορία νέων προϊόντων από την Apple, έναν άλλο σημαντικό πελάτη, με τα τελευταία iPhone, iPad και MacBook να συμβάλλουν στην αύξηση των παραγγελιών τσιπ.

Η διοίκηση της TSMC προβλέπει ως οι πωλήσεις για το σύνολο του 2025 αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσια αύξηση πάνω από 30%.

Ακόμα, αναμένει πως οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) της θα κυμανθούν μεταξύ των 40 και 42 δισ. δολάρια, έναντι εύρους 38 με 42 δισ. δολάρια στην προηγούμενη εκτίμηση της εταιρείας.