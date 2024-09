Κομισιόν: Διπλή δικαστική νίκη κατά Apple και Google - Καλούνται να πληρώσουν 15 δισ. ευρώ

Η Κομισιόν πέτυχε σήμερα διπλή δικαστική «νίκη» κατά των δύο κολοσσών της Apple και της Google, οι οποίες τώρα καλούνται να καταβάλλουν 13 δισ. ευρώ και 2,49 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε από την Apple να επιστρέψει στην Ιρλανδία μη καταβληθέντες φόρους ύψους 13 δισ. ευρώ. Η Κομισιόν είχε κατηγορήσει την Apple και την ιρλανδική κυβέρνηση ότι η εταιρεία επωφελήθηκε από αθέμιτες φορολογικές ελαφρύνσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ιρλανδία, πριν από οκτώ χρόνια.

«Η Ιρλανδία χορήγησε στην Apple παράνομη ενίσχυση, την οποία η Ιρλανδία οφείλει να ανακτήσει», δήλωσε την Τρίτη το Δικαστήριο. Τόνισε ότι η απόφασή του είναι η «τελική απόφαση επί του θέματος».

Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά την κυκλοφορία από τον τεχνολογικό κολοσσό της νέας σειράς iPhone 16.

Η απόφαση επικυρώνει την απόφαση που είχε εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από οκτώ χρόνια, μετά από μια μακρά δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο από το 1991 έως το 2014 και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν φορολογικά τα κέρδη που παρήγαγαν δύο θυγατρικές της Apple με έδρα την Ιρλανδία.

Πρόκειται για μια τεράστια νίκη για την επίτροπο Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, δεδομένου ότι προηγούμενες υποθέσεις είχαν αποτύχει στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση της Apple ήταν μέρος μιας σειράς ερευνών με στόχο τον τρόπο με τον οποίο χώρες όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο προσέφεραν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για να κρατήσουν στο έδαφός τους τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών.

Η διαμάχη της Apple με την ΕΕ έχει διευρυνθεί, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ νωρίτερα φέτος για τους κανόνες του app store της. Τώρα αντιμετωπίζει επίσης τρεις έρευνες για μη συμμόρφωσή με τους κανόνες ψηφιακού ανταγωνισμού.

Η Βεστάγκερ δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Apple αφήνει μια «θλιβερή επίνευση παράνομης συμπεριφοράς». Η φορολογική υπόθεση από μόνη της «δείχνει ότι η Apple συνεισφέρει ελάχιστα όταν πρόκειται για φόρους», δήλωσε η ίδια.

Παράλληλα, η Google έχασε την Τρίτη τη δικαστική μάχη με τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ κατά του προστίμου ύψους 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ που της επιβλήθηκε πριν από επτά χρόνια, ένα από τα τρία μεγάλα πρόστιμα κατά της εταιρείας για διάφορες αντιμονοπωλιακές πρακτικές.

Η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο στην πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο το 2017 επειδή χρησιμοποίησε τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών για αγορές για να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων ευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

Google lost its bid to topple a once-record €2.4 billion ($2.7 billion) EU fine for abusing its monopoly power to crush rival shopping services https://t.co/R41giruqI0