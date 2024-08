Δικαστική απόφαση - σταθμός σύμφωνα με την οποία η Google μονοπωλεί την αγορά διαδικτυακής αναζήτησης οδήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εξετάσει την επιλογή της διάσπασης της Google.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, μια παρόμοια κίνηση, θα ήταν η πρώτη απόπειρα της Ουάσινγκτον να διασπάσει μια εταιρεία για παράνομες μονοπωλιακές πρακτικές μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες διάλυσης της Microsoft πριν από δύο δεκαετίες.

Two decades after failing to dismantle Microsoft, the US Justice Department is considering the rare move to break up Google https://t.co/aW1SBRoDnK

Οι λιγότερο σοβαρές επιλογές περιλαμβάνουν τον εξαναγκασμό της Google να μοιράζεται περισσότερα δεδομένα με τους ανταγωνιστές της και μέτρα για να την εμποδίσουν να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα σε προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιθανότατα θα επιδιώξει την απαγόρευση των αποκλειστικών συμβάσεων που βρίσκονταν στο επίκεντρο της υπόθεσής της κατά της Google.

Εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθήσει τελικά ένα σχέδιο διάσπασης, οι πιο πιθανές μονάδες να βρεθούν στο στόχαστρο είναι το λειτουργικό σύστημα Android και το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

A rare bid to break up Alphabet’s Google is one of the options being considered by the Justice Department after a landmark court ruling found that the company monopolized the online search market, according to people with knowledge of the deliberations https://t.co/zq98sCZZN3 pic.twitter.com/uHbdn62rJv