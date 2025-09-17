Κερδίζει έδαφος το ασύρματο γρήγορο internet - Οι επενδύσεις των παρόχων

Με ανάπτυξη 19% κινήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 η παγκόσμια αγορά Mobile Core Network (MCN) σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επεξεργάσθηκε η διεθνής εταιρεία ερευνών αγοράς Dell’Oro Group.

Συνολικά, ο κλάδος παρουσίασε αύξηση 19% σε ετήσια βάση, με το τμήμα του 5G Mobile Core να ξεχωρίζει σημειώνοντας άνοδο 31%. Παράλληλα, ο τομέας του Voice Core ενισχύθηκε κατά 18%, συμβάλλοντας στη γενικότερη θετική εικόνα.

Η εκθετική, αυτή, άνοδος του 5G Mobile Core στο 2ο τρίμηνο του 2025 δείχνει ότι το 5G περνά σε φάση ωρίμανσης και πραγματικής αξιοποίησης. Άλλωστε, η ανάπτυξη των standalone 5G δικτύων, η διάθεση νέων τεχνολογιών, όπως το RedCap και το network slicing, καθώς και η μετάβαση σε cloud-native αρχιτεκτονικές, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Μάλιστα, η Dell’Oro, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των δύο πρώτων τριμήνων, αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την ετήσια ανάπτυξη του MCN στο 10%. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι βασικοί παράγοντες, που οδηγούν την άνοδο, είναι η αύξηση των συνδρομητών σε 5G Standalone (5G SA) και οι συνεχείς εμπορικές εκκινήσεις δικτύων από παρόχους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέχρι σήμερα, 71 πάροχοι κινητής έχουν ήδη λανσάρει υπηρεσίες 5G SA, με πέντε νέα λανσαρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί μόνο το 2025.

Καθώς τα δίκτυα 5G SA ωριμάζουν, εισέρχονται στην αγορά νέες λειτουργίες, που διευρύνουν τις δυνατότητες και τη χρήση τους. Το NR RedCap μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα των συσκευών IoT, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη υιοθέτηση σε wearables συσκευές, όπως smartwatches και γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας.

Παράλληλα, το network slicing αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι του δικτύου: η δυναμική μορφή επιτρέπει προσαρμογή των επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο - για παράδειγμα σε αθλητικά στάδια ή live μεταδόσεις - ενώ η στατική χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης και κρίσιμες εφαρμογές, που απαιτούν εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G standalone δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους για υπηρεσίες FWA (Fixed Wireless Access) σε γεωγραφικά σημεία όπως ημι-αστικές ή αγροτικές περιοχές όπου η διέλευση οπτικών ινών είναι από δύσκολή ως αδύνατη.

Το FWA είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε σταθερές τοποθεσίες, όπως σπίτια και επιχειρήσεις. Αντί να χρησιμοποιεί καλώδια ή οπτικές ίνες για τη σύνδεση, το FWA χρησιμοποιεί ασύρματο σήμα για να μεταφέρει δεδομένα, κάνοντας χρήση των δικτύων 4G και 5G.

Το FWA απαιτεί την εγκατάσταση ενός εξωτερικού δέκτη ή κεραίας που λαμβάνει το ασύρματο σήμα από τον πλησιέστερο πύργο κινητής τηλεφωνίας. Ο δέκτης αυτός συνδέεται σε έναν δρομολογητή (router) μέσα στο σπίτι ή την επιχείρηση, παρέχοντας στη συνέχεια σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η γρήγορη εγκατάσταση. Το FWA μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα χωρίς την ανάγκη για σκάψιμο και τοποθέτηση καλωδίων. Επίσης, προσφέρει μεγάλη ευελιξία καθώς είναι ιδανικό για περιοχές όπου η εγκατάσταση καλωδίων ή οπτικών ινών είναι δύσκολη ή ακριβή.

Σε ό,τι αφορά τις ταχύτητες διασύνδεσης, αυτές ξεκινούν από τα 50 Mbps και μπορεί να φθάσουν ως τα 300 Mbps και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 500 Mbps.

Η Cosmote διαθέτει εμπορικά εδώ και ένα, περίπου, χρόνο υπηρεσίες βασισμένες σε δίκτυο 5G Stand Alone (FWA). Συγκεκριμένα, με το Cosmote 5G WiFi οι χρήστες απολαμβάνουν εγγυημένη ταχύτητα σύνδεσης στο internet και υψηλές ταχύτητες έως 200Mbps με την ποιότητα του δικτύου COSMOTE 5G. Ειδικότερα, διατίθενται τρία προγράμματα COSMOTE 5G WiFi με δωρεάν εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας (WiFi 6), που καλύπτουν οικιακές και επαγγελματικές ανάγκες.

H Vodafone προ διμήνου ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει την επόμενη γενιά δικτύου το Vodafone 5G SA με τις δοκιμές ήδη να βρίσκονται σε εξέλιξη για ολοκληρωμένη εμπορική διάθεση μέχρι το τέλος του έτους.Η Vodafone διαθέτει ήδη ένα node 5G SA ενώ αναμένονται και άλλα προς το τέλος του 2025.

Από την πλευρά της η Nova με το 5G Home Internet, προσφέρει μια νέα, προηγμένη λύση internet και σταθερής τηλεφωνίας, που, όπως αναφέρει, είναι λιγότερο επιρρεπής σε βλάβες. Η υπηρεσία ενεργοποιείται άμεσα, χρησιμοποιώντας ένα plug ‘n play WiFi 6 router με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο internet από την πρώτη μόλις ημέρα της εγκατάστασης. Με την υπηρεσία αυτή, οι χρήστες απολαμβάνουν απεριόριστο internet σε ταχύτητες έως 100Mbps, καθώς και απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά και κινητά δίκτυα.