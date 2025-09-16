Κέρδη άνω του 4% για την Thyssenkrupp, μετά από πρόταση εξαγοράς που δέχθηκε από ινδική εταιρεία

Ισχυρή άνοδο εμφάνισαν την Τρίτη οι μετοχές της Thyssenkrupp στο χρηματιστήριο της Γερμανίας, αφότου ο γερμανικός βιομηχανικός «κολοσσός» ανακοίνωσε πως δέχθηκε προσφορά εξαγοράς από την ινδική Jindal Steel για τον ευρωπαϊκό κλάδο χάλυβα που διαθέτει.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα αξιολογήσει προσεκτικά την πρόταση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τμήματος, στη συνέχιση της πράσινης μετάβασης και στο μέλλον των θέσεων εργασίας στα χαλυβουργεία του.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, οι μετοχές της Thyssenkrupp έκλεισαν με άνοδο 4,38% τη συνεδρίαση της Τρίτης στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Το CNBC ανέφερε πως η Thyssenkrupp, που κάποτε ήταν σύμβολο της γερμανικής βιομηχανικής δύναμης με συμφέροντα που εκτείνονταν από τον χάλυβα, τους ανελκυστήρες και τη μηχανική εγκαταστάσεων, έχει περάσει χρόνια αποσυναρμολογώντας τη δομή του ομίλου της.

Ο κλάδος χάλυβα έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιτύχει το σημείο ισορροπίας, επιβαρυμένος από τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη, τα αυξανόμενα επιτόκια και τις χρόνια χαμηλές τιμές του χάλυβα. Οι ζημίες και οι απομειώσεις έχουν εξαντλήσει τα ταμειακά διαθέσιμα και έχουν αποθαρρύνει δυνητικούς υποψήφιους αγοραστές.