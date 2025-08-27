Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air στις 28 Αυγούστου

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν, αύριο, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να κηρυχθεί παράνομη η εξαγγελθείσα στάση εργασίας της ΕΕΕΚΕ.

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της AEGEAN.