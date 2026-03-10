Καινοτόμες λύσεις για την ψηφιακή ευημερία: Οι νικητές του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next του Ιδρύματος Vodafone

Το Ίδρυμα Vodafone ανακοίνωσε τις τρεις νικήτριες ομάδες του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, αποδεικνύοντας έμπρακτα πώς η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας. Με οδηγό την θεματική «Η τεχνολογία ως σύμμαχος: Η ψηφιακή ευημερία μέσα από την χρήση της τεχνολογίας», περισσότερες από 80 μαθητικές ομάδες γυμνασίου από όλη την χώρα παρουσίασαν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην καθημερινότητά τους ή στην τοπική τους κοινότητα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανίων Κρήτης, που ανέπτυξε τη λύση CALMify AI, η οποία σχετίζεται με τη βελτίωση της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της μελέτης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι μαθήτριες, Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό, σχεδίασαν μια «έξυπνη» συσκευή που ανιχνεύει σημάδια άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης, όπως η στάση σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου και ενεργοποιεί αυτόματα μία εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική, χωρίς να διακόπτει την δραστηριότητα του χρήστη. Με συνδυασμό κάμερας AI, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και 3D σχεδιασμού, το CALMify AI δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του σχολικού στρες, ανοίγοντας ταυτόχρονα χώρο για μία πιο ανοιχτή συζήτηση γύρω από το άγχος.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης που ανέπτυξε τη λύση Micro-Posture, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η πολύωρη χρήση οθονών από εφήβους, όπως η κακή στάση σώματος και η καθιστική ζωή. Οι μαθητές, Θεόδωρος Κατζάνης, Νικόλας – Σπυρίδων Κανελής και Λεωνίδας Λάμπρου με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Ιγνάτιο Λασκαρίδη, επέλεξαν να απαντήσουν σε ένα καθημερινό ζήτημα της «εποχής της οθόνης»: την κακή στάση σώματος (tech neck) και την απώλεια αίσθησης του χρόνου μετά από πολύωρη χρήση συσκευών. Το Micro-Posture είναι ένα έξυπνο σύστημα δύο συσκευών με micro:bit, μία φορητή συσκευή που παρακολουθεί τη θέση του αυχένα και ειδοποιεί όταν απαιτείται διόρθωση και μία δεύτερη συσκευή γραφείου, η οποία ελέγχει την απόσταση από την οθόνη και υπενθυμίζει διαλείμματα και απλές ασκήσεις. Με άμεση ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα «εκπαιδεύει» σταδιακά υγιείς ψηφιακές συνήθειες και ενισχύει την εργονομία, την ευεξία και τη συγκέντρωση.

Την τρίτη θέση έλαβε η ομάδα από το κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής-EduRobots στην Ιεράπετρα Κρήτης, που ανέπτυξε τη λύση EyeBlink Tracker, η οποία αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πολύωρης χρήσης οθονών στην υγεία των ματιών και στη γενικότερη ευεξία. Οι μαθητές, Μιχαήλ Χατζάκης, Γιώργος Δραγασάκης και Άγγελος Δρακογιαννάκης, με επιβλέπουσα εκπαιδευτικό την κ. Αργυρή Λαμπράκη, ανέπτυξαν μια λύση που εστιάζει στην κόπωση των ματιών, η οποία συνδέεται με την πολύωρη προσήλωση σε οθόνες, όταν ο ρυθμός βλεφαρισμών μειώνεται σημαντικά. Η προτεινόμενη λύση καταγράφει τους βλεφαρισμούς ανά λεπτό μέσω αισθητήρα και τους συγκρίνει με τον φυσιολογικό ρυθμό του χρήστη, ώστε να εντοπίζει παρατεταμένη μείωση και να υπενθυμίζει έγκαιρα για ένα διάλειμμα. Το EyeBlink Tracker λειτουργεί ως εργαλείο εξατομικευμένης διαχείρισης χρόνου οθόνης, ενισχύοντας τη συνειδητή χρήση της τεχνολογίας και μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, δήλωσε: «Οι λύσεις που ανέπτυξαν φέτος οι νικήτριες ομάδες του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, αναδεικνύουν κάτι ιδιαίτερα ουσιαστικό: όταν δίνουμε στους νέους τα κατάλληλα εφόδια, η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο φροντίδας και ενδυνάμωσης, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ψηφιακή τους ευημερία. Οι ομάδες του Generation Next δεν “χτίζουν” απλώς έξυπνες συσκευές· προτείνουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της γενιάς τους και διαμορφώνουν μια πιο υπεύθυνη, ισορροπημένη ψηφιακή καθημερινότητα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και καλή επιτυχία στην ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό».

Η ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση προκρίνεται αυτόματα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge (SUJ), ο οποίος θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου. Εκεί οι νικήτριες ομάδες από επτά χώρες θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή για την ανάδειξη της τελικής ευρωπαϊκής νικήτριας ομάδας, η οποία θα κερδίσει ένα 3ήμερο ταξίδι εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Λονδίνο. Παράλληλα, οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. Συγκεκριμένα, θα απονεμηθούν laptops τελευταίας τεχνολογίας, βιονικά ρομπότ και smart watches, ανάλογα με τη θέση που κατέκτησε κάθε ομάδα στην τελική κατάταξη.