Κ. Νεμπής (ΟΤΕ): Οι δυναμικές επενδύσεις, οι στόχοι και το μέρισμα από την Telekom Romania

Στους βασικούς άξονες που συνετέλεσαν στην περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών του ΟΤΕ για το γ΄τρίμηνο του 2025 και για το εννεάμηνο του ίδιου έτους αναφέρθηκε ο CEO του Οργανισμού, Κώστας Νεμπής στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου στους αναλυτές.

Ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε στην οριστική απεμπλοκή του ΟΤΕ από τη ρουμανική αγορά, στην πώληση, δηλαδή της Telekom Romania και δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για το έκτακτο μέρισμα των 40 εκατ. ευρώ (0,10 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανείμει ως αποτέλεσμα της πώλησης της προς τους μετόχους. Παράλληλα, η φορολογική ωφέλεια του 2026 αποτελεί ένα πρόσθετο «έσοδο» για τον οργανισμό.

Ακόμη, η πώληση της Telekom Romania επιτρέπει στον οργανισμό να επικεντρωθεί στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Νεμπής, το guidance για τις ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώνεται στα 530 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε ακόμη και στις δραστηριότητες του ΟΤΕ που παρουσίασαν άνοδο στο εννεάμηνο του 2025 και έφεραν κέρδη ύψους 552 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,5% σε ετήσια βάση, με τον τζίρο να ενισχύεται κατά 2,3% στα 2,548 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας, οι πελάτες FTTH αυξήθηκαν κατά 38 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φθάνει τις 509 χιλιάδες. Σημειώνεται ότι, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών ΟΤΕ) ανήλθε σε 33%, από 26% ένα χρόνο πριν.

Σήμερα η υποδομή του ΟΤΕ καλύπτει 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής στόχος της εταιρείας είναι να κλείσει το 2025 με 2,1 εκατ.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΤΕ, τόνισε, (κινητή, σταθερή, ίντερνετ, τηλεόραση) οι συνεργασίες αλλά και η αλληλεπίδραση με την Telekom η οποία αυξάνεται και φέρνει νέα προϊόντα στην ελληνική αγορά, δυναμώνει τον ΟΤΕ και τον εξοπλίζει, «προστατεύοντας» την πελατειακή του βάση.

Ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε, ακόμη, και στις μεγάλες συνεργασίες, όπως αυτή με την Metlen, η οποία προσφέρει συνδυαστικά προγράμματα ενέργειας και επικοινωνιών.

Παράλληλα, τόνισε σε ό,τι αφορά την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Fiber, ότι δεν θα επιβαρύνει τον ΟΤΕ, ενώ παράλληλα το capex βρίσκεται στα 600 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH αλλά και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Εκτός από το δίκτυο οπτικής ίνας, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Νεμπής και στο Fixed Wirelles Access (FWA), το οποίο παρέχεται σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές. Η αυξανόμενη υιοθέτησή του συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων (+1,8 χιλιάδες) σε ένα παραδοσιακά υποτονικό τρίμηνο, αυξάνοντας τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση του ΟΤΕ στα 2,4 εκατ. Αποτελώντας μάλιστα μία σοβαρή εναλλακτική για υψηλές ταχύτητες εκεί όπου το FTTH δεν μπορεί να φτάσει.

Σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω επενδύσεις ο κ. Νεμπής είπε ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει δυναμικά την επέκταση του δικτύου FTTH, προκειμένου να φτάσει τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030, σε συνέχεια της ανάληψης του συνόλου του επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) για την παροχή υπερυψηλών ταχυτήτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.