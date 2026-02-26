Κ. Νεμπής: Δεν έχουμε νιώσει πίεση στα νούμερά μας από τον ανταγωνισμό - Τι αλλάζει με τα μερίσματα

Με τη νέα πολιτική αμοιβών του ΟΤΕ η διοίκηση θα καταβάλει στους μετόχους του οργανισμού το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους και όχι τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα για τη χρήση του 2026 θα στηριχθεί στο free cash flow του 2025, δηλαδή στα 532 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα κυμανθούν το 2026 μεταξύ 570-580 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω διευκρίνισε η διοίκηση του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών επικαλούμενη τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΤΕ φέτος θα μοιράσει μέρισμα 0,8777 ευρώ ή 355 εκατ. ευρώ και για αγορά ιδίων μετοχών το ποσό των 177 εκατ. ευρώ. Βεβαίως, είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του χρόνου το ισοζύγιο να αλλάξει υπέρ του μερίσματος ή της αγοράς ιδίων μετοχών αλλά η «πίτα» συνολικά θα παραμείνει στα 532 εκατ. ευρώ.

Από πού θα έρθει η ανάπτυξη το 2026

Ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε και στους παράγοντες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ebitda κατά 3% το 2026. Πρώτον θα είναι η μεγάλη διείσδυση στην οπτική ίνα που αυξάνει το έσοδο ανά συνδρομητή. Δεύτερον, η μετατροπή pre paid καρτών σε συμβόλαια και τρίτον η αύξηση των συμβολαίων με unlimited πακέτα αφού το 60%-65% των υφιστάμενων συμβολαίων δεν έχει αυτά τα πακέτα.

Όσον αφορά τη συνδρομητική τηλεόραση, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά. Η νόμιμη διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα παραμένει κάτω από το 35%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 50% και 60%.

Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι τα οφέλη από τα αυστηρότερα μέτρα κατά της πειρατείας που προώθησε η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την κατάργηση του ειδικού φορολογικού τέλους που έκανε τις νόμιμες τιμές έως τώρα κατά 10% πιο ακριβές, υποστήριξε ο κ. Νεμπής.

Για τον ανταγωνισμό στην οπτική ίνα από τη ΔΕΗ ο κ. Νεμπής ανάφερε ότι οι δραστηριότητές της ΔΕΗ περιορίζονται στην παρουσίαση ενός προϊόντος μόνο για ευρυζωνική σύνδεση σε μια σχετικά μικρή περιοχή, τουλάχιστον σε σύγκριση με την περιοχή που καλύπτει ο ΟΤΕ. ς.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε ακόμη νιώσει κάποια ουσιαστική πίεση ή επιπτώσεις στους αριθμούς μας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Καταφέρνουμε να υπερασπιστούμε τις αγορές ευρυζωνικών μας, όπως φαίνεται από τους αριθμούς μας», τόνισε ο κ. Νεμπής.

Για το τμήμα ICT (Tεχνολογία και πληροφορική) ο κ. Νεμπής προέβλεψε πως αναμένουν διψήφια ανάπτυξη το 2026, μεταξύ 10% και 20%.. Αυτό βασίζεται στα σχέδια που έχουμε ήδη προετοιμάσει.

Διψήφια αύξηση το 2026 στον τομέα ICT

Για το κομμάτι της χονδρικής, σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, το 2025 ουσιαστικά διπλασιάστηκαν οι καθαρές προσθήκες στην υποδομή οπτικών ινών, καθώς π ΟΤΕ εξυπηρετεί τόσο την Vodafone όσο και τη NOVA. «Aπό το 2024 και μετά, είχαμε 60.000 καθαρές προσθήκες στην υποδομή μας σε επίπεδο χονδρικής. Αυτά τα 60.000 αυξήθηκαν σε 135.000 μέσα στο 2025», τόνισε ο κ.Νεμπής.