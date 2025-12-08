Jumbo: Με 8% «τρέχουν» οι πωλήσεις στο εντεκάμηνο

Με 8% τρέχουν οι πωλήσεις της Jumbo στο εντεκάμηνο Ιανουάριος - Νοέμβριος του 2025 αλλά η διοίκηση ανησυχεί καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που θα πλήξει το λιανεμπόριο στην περίοδο των γιορτών όπου τα καταστήματα λειτουργούν σε συνθήκες μέγιστης πληρότητας και ο καθημερινός τζίρος επηρεάζει καθοριστικά το ετήσιο αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι υπό εξέλιξη κινητοποιήσεις των αγροτών -εφόσον ενταθούν- ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα (τελωνεία, οδικοί άξονες, λιμάνια κ.λπ). Τέτοιες αρρυθμίες θα επηρεάσουν τόσο τον σταθερό ανεφοδιασμό των εγχώριων καταστημάτων όσο και την απρόσκοπτη ροή των εξαγωγών, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα.

«Ο όμιλος JUMBO καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα και με απόλυτο τρόπο την ομαλότητα στην αγορά και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου διότι απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ημίμετρων που μαθηματικά θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα και μη αναστρέψιμες επιπλοκές στην εξαγωγική οικονομία και στην ίδια την Ελλάδα», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο όμιλος Jumbo κατέγραψε αύξηση πωλήσεων +6% τον Νοέμβριο 2025, επίδοση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιήθηκε επί υψηλής βάσης σύγκρισης, αφού ο περσινός Νοέμβριος είχε καταγράψει εξαιρετική απόδοση, όπως επισημαίνει η διοίκηση.

Το δίκτυο συνεργατών franchise συνέχισε να ενισχύει τη διεθνή παρουσία του Ομίλου. Τον Νοέμβριο, στο Ισραήλ ξεκίνησε τη λειτουργία του το τέταρτο κατάστημα JUMBO, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του brand και την εμπιστοσύνη των τοπικών εταίρων στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Η Fox Group, η οποία έχει την αποκλειστική σύμβαση franchise της Jumbo στο Ισραήλ και στον Καναδά, σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της στο Ισραήλ κατά 5-6 καταστήματα το 2026. Επιπλέον, προτίθεται να ανοίξουν 3 πρώτα καταστήματα Jumbo στον Καναδά, στο Οντάριο, επίσης μέσα στο 2026, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές που να καθυστερήσουν το άνοιγμα.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα

Τον Νοέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, για το 11μηνο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου +9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Νοέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +3% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 11μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος, κατά τον Νοέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +8% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το 11μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τον Νοέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +6% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 11μηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά +5% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα