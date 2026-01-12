Jumbo: Εμπλουτίζει το μίγμα πωλήσεων με καπνικά προϊόντα, απολυμαντικά και υπηρεσίες logistics

Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία Jumbo έχει πάψει να είναι μια αμιγώς εταιρεία παιχνιδιών αφού στο μίγμα των πωλήσεων περιλαμβάνονται χαρτικά, αξεσουάρ σπιτιού κ.α.

Όμως, στην έκτακτη γενική συνέλευση της Jumbo στις 4 Φεβρουαρίου εκτός από τη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν και την επέκταση του σκοπού της εταιρείας.

Ειδικότερα στο σκοπό της εταιρείας θα προστεθεί η δυνατότητα ο όμιλος να:

πουλάει προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανόμενων και των νέων προϊόντων καπνού, μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους, συστατικών ή σχετικών με το κάπνισμα αντικειμένων, όπως ενδεικτικά αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα, σπίρτα καθώς και συσκευασιών με τις οποίες διατίθενται προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα στην αγορά.

εισάγει και να εμπορεύεται χονδρικώς και λιανικώς, μέσω καταστημάτων πώλησης ή/και από απόσταση μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop) απολυμαντικά και συναφή προϊόντα.

παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής (logistics).

να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα.

να προχωρεί σε αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων.

να παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης και διατήρησης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.

Σε ότι αφορά στη διανομή έκτακτου μερίσματος το συνολικό ποσό θα ανέλθει στα 67,182 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων 2022 και 2023. Το μικτό ποσό της χρηματικής διανομής ανέρχεται στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση φόρου σε 0,4750 ευρώ ανά μετοχή.