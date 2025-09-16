JPMorgan: Eπιφυλακτική για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες low cost - Μείωση αξιολόγησης για easyJet

Η JPMorgan υποβάθμισε την αξιολόγηση της EasyJet από Overweight σε Neutral, τοποθετώντας τη μετοχή σε Negative Catalyst Watch ενόψει των αποτελεσμάτων του αερομεταφορέα για το σύνολο του έτους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, η τιμή-στόχος της μετοχής μειώθηκε στις 500 πένες από 670 πένες, σύμφωνα με το investing

Η κίνηση αυτή αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες της τράπεζας για την αγορά πτήσεων μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη, όπου ένα συνδυασμένο μείγμα αυξημένης χωρητικότητας, χαμηλότερων τιμών και αυξημένων πιέσεων κόστους ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη.

«Η αύξηση της χωρητικότητας των πτήσεων μικρών αποστάσεων αναμένεται να επιταχυνθεί τον χειμώνα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, με το Ηνωμένο Βασίλειο πιθανή περιοχή υπερπροσφοράς», ανέφεραν οι αναλυτές με επικεφαλής τον Χάρι Γκάουερς.

Οι διαδρομές αναψυχής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως προς μεσογειακούς και «χειμερινούς ηλιόλουστους» προορισμούς, έχουν δει απότομη αύξηση των θέσεων από το 2019, δημιουργώντας μια κορεσμένη αγορά. Οι τιμές εισιτηρίων ελαττώθηκαν κατά το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η JPMorgan να μειώσει τις προβλέψεις της για τα έσοδα ανά θέση (RASK) για την easyJet στο τρέχον τρίμηνο.

Η τράπεζα προειδοποιεί ότι το αρνητικό RASK θα μπορούσε να συνεχιστεί τον χειμώνα, καθώς η αύξηση 9% της ASK της easyJet συνδυάζεται με αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Jet2, υψηλό επίπεδο νέων δρομολογίων και αβεβαιότητα για τους καταναλωτές εν όψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Οι αναλυτές εκτιμούν ζημίες προ φόρων ύψους 413 εκατ. λιρών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, υψηλότερες από τα 394 εκατ. λιρών πέρυσι.

Η JPMorgan μείωσε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη προ φόρων (PBT) για τον Σεπτέμβριο του 2026 κατά 13%, τώρα περίπου 11% κάτω από τις εκτιμήσεις του Bloomberg.

Παρά τη μείωση της μετοχής της easyJet κατά 15% από την αρχή του έτους, η τράπεζα θεωρεί ότι η αποτίμηση βρίσκεται κοντά στην εύλογη αξία, δεδομένου του χαμηλότερου μελλοντικού CAGR PBT (+7% έναντι +14% προηγουμένως) και περιορισμένης δημιουργίας FCF.

Μεταξύ των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, η JPMorgan διατήρησε Ryanair και Jet2 ως κορυφαίες επιλογές, λόγω ισχυρότερης δημιουργίας μετρητών και ελκυστικών αποτιμήσεων, ενώ η Wizz Air παραμένει στην ουδέτερη αξιολόγηση εν μέσω αβεβαιοτήτων και στρατηγικών αλλαγών.