JP Morgan για ΔΕΗ: Αύξησε την τιμή στόχο στα 20,5 ευρώ - Βλέπει υψηλότερα κέρδη

Στην πρόσφατη Capital Market Day, η ΔΕΗ επιβεβαίωσε τη θέση της στην πρωτοπορία όσον αφορά την πορεία αύξησης κερδών σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες, όπως σημειώνει η J.P. Morgan.



Η ανοδική αυτή πορεία καθοδηγείται κυρίως από την ενίσχυση της δυναμικότητας της εταιρείας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 21% κατά την περίοδο 2025-2028, φτάνοντας τα 12,7 GW.



Επιπλέον, πάνω από το 50% του στόχου αύξησης της ισχύος θεωρείται ήδη αρκετά ασφαλές από πιθανούς κινδύνους. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη παίζουν και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στα δίκτυα, οι οποίες ενισχύουν τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη απόδοση της εταιρείας.

Η J.P. Morgan αναφέρει επίσης ότι η ΔΕΗ προβλέπει τη μελλοντική ανάπτυξή της μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 10,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από ίδια κεφάλαια, εξασφαλίζοντας ότι η μόχλευση θα παραμείνει υπό έλεγχο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από 3,5 το 2028, δείχνοντας ισχυρή οικονομική σταθερότητα και ικανότητα αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεων.

Σχετικά με την κερδοφορία, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΔΕΗ κινούνται ελαφρώς πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις της J.P. Morgan. Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει ότι τυχόν μελλοντική συνεργασία με data centers - η οποία δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο guidance της ΔΕΗ - θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω περιθώριο ανοδικής κίνησης, οδηγώντας τα EBITDA σε επίπεδα άνω των 3,2 δισ. ευρώ το 2030, έναντι των 2 δισ. ευρώ που προβλέπεται για το 2025.

Συνολικά, η J.P. Morgan αναθεώρησε ανοδικά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τα κέρδη της ΔΕΗ κατά περίπου 5%, συνεχίζοντας να θεωρεί ότι η μετοχή διαθέτει ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής, συνδυάζοντας ισχυρή ανάπτυξη, σταθερή χρηματοοικονομική βάση και προοπτικές περαιτέρω κερδοφορίας.