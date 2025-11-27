Jan Karas (ΟΠΑΠ): Θα πετύχουμε τους στόχους για το 2025 - Οι νέες εμπορικές πρωτοβουλίες

Τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου για το 2025 επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη μας ότι θα επιτύχουμε τους στόχους για το σύνολο του έτους ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών.

Ο επικεφαλής του ΟΠΑΠ τόνισε ότι το τέταρτο τρίμηνο, όπως πάντα, αποτελεί μια πολύ σημαντική περίοδο για την εταιρεία και πρόσθεσε ότι έχει αναληφθεί ένα σταθερό σύνολο εμπορικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις προσδοκίες που έχουμε θέσει για τη συνολική μας πρόβλεψη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στις ικανοποιητικές επιδόσεις του Σκρατς και των VLTs το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, καθώς αναπτύχθηκαν νέες σειρές προϊόντων που προκαλούν εκ νέου το ενδιαφέρον των παικτών. Για παράδειγμα, τo ξυστό των 20 ευρώ που φαίνεται να βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση στους πελάτες. Αντίστοιχα, στον τομέα των VLTs, επισήμανε ότι ο οργανισμός έχει λανσάρει καινοτόμα προϊόντα με νέες μηχανές, οθόνες, εμπειρίες και παιχνίδια, έχοντας αφιερώσει πολλές προσπάθειες σε εκδηλώσεις στα Play Stores.

«Τόσο το VLTs όσο και το Σκρατς είναι τομείς όπου βλέπουμε περαιτέρω δυνατότητες για ανάπτυξη, γι’ αυτό και πρόκειται σίγουρα για κατηγορίες που θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε ενεργά», υποστήριξε ο κ. Κάρας.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το χαρτοφυλάκιο αποκλειστικών παιχνιδιών που λανσάρει ο ΟΠΑΠ το τέταρτο τρίμηνο στο οn line casino. «H πρωτοβουλία αυτή θα ανανεώσει την προσφορά, αφού τα αποκλειστικά παιχνίδια αποτελούν κάτι που οι πελάτες ζητούν έντονα», εκτίμησε ο κ. Κάρας.

Οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους

Η διοικητική ομάδα ερωτώμενη για το guidance στο σύνολο του έτους επανέλαβε την πρόβλεψη για μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης (γύρω στο 5% με 6% τον προσεγγίζουν οι αναλυτές) και για περιθώριο κερδών ebitda στο 35%. Αυτό σημαίνει μια άνοδο στα GGR κοντά στα 2,43 δισ. ευρώ και κέρδη ebitda 850 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, για την ανάπτυξη στα παιχνίδια του διαδικτύου το μάνατζμεντ θεωρεί μια υψηλή μονοψήφια αύξηση βιώσιμη για τα επόμενα χρόνια.

Ανανεώθηκε η σύμβαση για τα κρατικά λαχεία με νέους όρους

Χθες το Υπερταμείο ανακήρυξε τη θυγατρική του ΟΠΑΠ, «OPAP Investment Limited» προτιμητέο επενδυτή για τα κρατικά λαχεία για τα επόμενα 12 χρόνια. Ο ΟΠΑΠ είχε τη διαχείριση των κρατικών λαχείων από το 2014 με τη σύμβαση να λήγει τον Απρίλιο του 2026. Μέσω του διαγωνισμού του Υπερταμείου ο ΟΠΑΠ προσέφερε τίμημα 80 εκατ. ευρώ και ανανέωσε την εκμετάλλευση των Κρατικών Λαχείων έως το 2038. Ο ΟΠΑΠ θα καταβάλλει ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των 20.000.000 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό 30% είναι ίδιο με εκείνο της προηγούμενης σύμβασης, ωστόσο μειώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ η ελάχιστη ετησία αμοιβή. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια με τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ η εταιρεία πλήρωνε 50 εκατ. ευρώ μόνο για τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου και είχε ζημιογόνα αποτελέσματα. Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (Σκρατς) και των άλλων λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο κ.α.

Υπενθυμίζεται πως στο 9μηνο τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ ενισχυμένα κατά 6,5% παρά το γεγονός ότι πέρσι είχε διεξαχθεί και το πανευρωπαϊκό κύπελλο ποδοσφαίρου. Τα κέρδη ebitda έφτασαν τα 612,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% και τα καθαρά κέρδη στα 361,3 εκατ. αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση.

O OΠΑΠ μοίρασε προμέρισμα 0,50 ευρώ για τη χρήση του 2025 και έχει ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 θα μοιράσει υπόλοιπο μερίσματος 0,80 ευρώ από τα κέρδη του 2025.

Την Παρασκευή νέα ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για τη συνένωση ΟΠΑΠ-Αllwyn

Tην ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι η διοίκηση του ΟΠΑΠ θα δώσει νέες πληροφορίες στην επενδυτική κοινότητα για το πώς προχωρεί το deal της συγχώνευσης του ΟΠΑΠ με την Αllwyn. H συνένωση του ΟΠΑΠ με τη μητρική Allwyn αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ.

Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στην Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn.

Η Allwyn, η οποία ήδη κατέχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα διατηρήσει το 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας, αφήνοντας στους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ το 21,5%. Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα και από τα δύο διοικητικά συμβούλια, θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και επακόλουθη μεταφορά στην Ελβετία.