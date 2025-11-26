Jan Karas (ΟΠΑΠ): Ισχυρό το εννεάμηνο του 2025

Στην επικείμενη συνεδρίαση της Παρασκευής 28ης Νοεμβρίου όπου θα συζητηθούν λεπτομερώς όλα τα θέματα του deal ΟΠΑΠ - Allwyn παρέπεμψε ο CEO του ΟΠΑΠ κ. Jan Karas, τους αναλυτές στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2025.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων 16 δισ. ευρώ.

Ο κ. Karas αναφέρθηκε στην ισχυρή απόδοση του Τζόκερ που έσπασε τα ρεκόρ τον Αύγουστο αλλά και στην αύξηση του περιθωρίου EBITDA κατά 35,5% στο τρίτο τρίμηνο του 2025 το οποίο οδήγησε το περιθώριο ολόκληρου του εννεαμήμου στο 35%. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ισχυρές ταμειακές ροές ενώ η υψηλή κερδοφορία του εννεαμήνου, όπως είπε οδηγεί στην επίτευξη των προβλέψεων για ολόκληρο το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στο 9μηνο τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ ενισχυμένα κατά 6,5% παρά το γεγονός ότι πέρσι είχε διεξαχθεί και το πανευρωπαϊκό κύπελλο ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα ebitda έφτασαν τα 612,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% και τα καθαρά κέρδη στα 361,3 εκατ. αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά την μερισματική πολιτική, ο OΠΑΠ μοίρασε προμέρισμα 0,50 ευρώ για τη χρήση του 2025 και έχει ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 θα μοιράσει υπόλοιπο μερίσματος 0,80 ευρώ από τα κέρδη του 2025.

Σημαντική, ακόμη, είναι η πορεία των ταμειακών ροών. Στο εννεάμηνο του 2025, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 521,4 εκατ. έναντι 493,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2024, λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας. Αν αφαιρεθούν 22,7 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και 217,7 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (μερίσματα, αποπληρωμή δανεισμού και εξαγορά του υπολοίπου 15% της Stoiximan) το τέλος του 9μηνου βρήκε τον οργανισμό με διαθέσιμα 771 εκατ. ευρώ.

Για το λόγο αυτό ο καθαρός δανεισμός του ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 167,2 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς ebitda στο 0,19x και ανεβαίνει στο 0,23x αν υπολογιστούν και οι μισθώσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Karas διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει θέμα μείωσης στο online beting. Η τάση είναι αυξητική, είπε, ειδικά στο online. Κάποιες διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στο online και το retail, ανέφερε, οφείλονται σε ιδιαιτερότητες των δυο αυτών αγορών. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια VLT και το scratch είπε ότι οι κατηγορίες αυτές εμπλουτίζονται με περισσότερα παιχνίδια.