Jaguar Land Rover: Παρατείνει την παύση της παραγωγής έως την 1η Οκτωβρίου

Η Jaguar Land Rover παρατείνει την αναστολή λειτουργίας της παραγωγής της έως την 1η Οκτωβρίου, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από μια κυβερνοεπίθεση που έχει διαταράξει σοβαρά τις δραστηριότητές της.

Η αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα εργοστάσιά της θα παραμείνουν ανενεργά για άλλη μια εβδομάδα. Αρχικά, η JLR είχε προγραμματίσει προηγουμένως να επαναλάβει την παραγωγή αυτή την εβδομάδα προτού λάβει την απόφαση να παρατείνει την αναστολή λειτουργίας.

«Λάβαμε αυτήν την απόφαση για να δώσουμε διευκρινίσεις για την επόμενη εβδομάδα, καθώς καταρτίζουμε το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων μας και συνεχίζουμε την έρευνά μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο κατασκευαστής της Range Rover έχει πληγεί σοβαρά από την κυβερνοεπίθεση, η οποία έχει πλέον παραλύσει τις δραστηριότητές της για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Η εταιρεία εργάζεται πάνω σε μια σταδιακή προσέγγιση για την επανεκκίνηση των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, ενώ συνεχίζει να διερευνά το περιστατικό.