Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Τιτάν - Στο 3,5% το επιτόκιο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Τιτάν όπου κατεγράφη υψηλή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα. Η εταιρεία ζητούσε 350 εκατ. ευρώ και οι προσφορές ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή ζήτηση μείωσε το επιτόκιο δανεισμού στο 3,5% από 4% που ήταν η αρχική καθοδήγηση. Τα έσοδα από το πενταετές ομόλογο θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων αλλά και για τη χρηματοδότηση των τελευταίων εξαγορών του ομίλου σε ΗΠΑ και Τουρκία. Σύμφωνα με το business plan της περιόδου 2026-2029 λόγω των ισχυρών χρηματοοικονομικών ροών ο όμιλος θα δαπανήσει 3 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, εκ των οποίων το 1,1 δισ. σε εξαγορές.