Ισχυρές απώλειες για τη Ford λόγω των προβλημάτων στα ηλεκτρικά οχήματα

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε την Τρίτη τα χειρότερα τριμηνιαία της κέρδη των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς και καθαρές ζημίες ύψους 8,2 δισ. δολαρίων για το 2025, τις μεγαλύτερες από την περίοδο της ύφεσης του 2008. Από αυτά, 4,8 δισ. προήλθαν από το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι πωλήσεις EV επλήγησαν έντονα μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει τη φορολογική πίστωση 7.500 δολαρίων που είχε θεσπιστεί το 2022 από τον Μπάιντεν. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ τους και η Ford, είχαν επενδύσει σε πλήρη εξηλεκτρισμό και επηρεάστηκαν σοβαρά.

Η εταιρεία πλέον στρέφεται από την πλήρη στη μερική ηλεκτροκίνηση και τον Δεκέμβριο περιόρισε σημαντικά τα σχέδιά της, καταργώντας και το ηλεκτρικό pick-up F-150 Lightning. «Ο πελάτης έχει μιλήσει», δήλωσε ο CEO Τζιμ Φάρλεϊ.

Η εταιρεία αναμένει επιπλέον ζημίες 4–4,5 δισ. το 2026 και δεν προβλέπει εξισορρόπηση πριν από το 2029. Χωρίς την επιδότηση, η Ford και η GM ποντάρουν σε χαμηλότερες τιμές και αυτόνομη οδήγηση. Σχεδιάζεται ηλεκτρικό όχημα 30.000 δολαρίων με δυνατότητα «eyes-off» οδήγησης για το 2028, φθηνότερο από τα βασικά Tesla που ξεκινούν άνω των 36.000 δολαρίων και παραμένουν ακριβότερα απ’ ό,τι ήταν οι premium εκδόσεις τους με την επιδότηση.

Στο εξωτερικό, η πίεση είναι μεγαλύτερη. Οι κινεζικές εταιρείες, με κρατικές επιδοτήσεις, διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές και ισχυρή ανταγωνιστικότητα. Παρότι δεν επιτρέπονται εισαγωγές κινεζικών EV στις ΗΠΑ, δυσκολεύουν τους Αμερικανούς κατασκευαστές διεθνώς. Ο Καναδάς επέτρεψε πρόσφατα τις εισαγωγές τους. Η BYD ξεπέρασε για πρώτη φορά τη Ford σε παγκόσμιες πωλήσεις το 2025. Η Ford φέρεται να συζητά πιθανή συνεργασία με τη Geely.

Επιπλέον πλήγμα αποτέλεσαν οι δασμοί: αλλαγή διατάξεων στα τέλη Δεκεμβρίου διπλασίασε το σχετικό κόστος στα 2 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, προσβλέποντας σε πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον και στην ανατροπή των αυστηρότερων προτύπων CAFE που είχε θεσπίσει ο Μπάιντεν, κίνηση που στήριξαν ορισμένες εταιρείες αλλά επέκριναν περιβαλλοντικές οργανώσεις.



