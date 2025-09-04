Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Ενίσχυση κύκλου εργασιών στα €131,8 εκατ. με αύξηση 11,6%

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εμφιάλωσης νερού, παραγωγής φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων, κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11,6% το 2024, ο οποίος ανήλθε στα €131,8 εκατ. από €118 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη της αγοράς και την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €18,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση από τα €13,6 εκατ. του 2023, άνοδος που αποδίδεται κυρίως στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στη συνολική ενίσχυση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας βασίστηκε σε μια ευέλικτη και ολιστική στρατηγική, με επίκεντρο την επέκταση του δικτύου διανομής και πώλησης, ενισχύοντας τη θέση της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας.