Η Δημοκρατία των ΟΠΕΚΕΠΕΔΩΝ

Ένας από τους βασικούς λόγους που πολλοί φιλοευρωπαίοι ονειρευόμαστε την πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε. είναι η ελπίδα να ξεριζώσουμε τη διαφθορά και το πελατειακό κράτος μέσα από σκληρούς ελέγχους. Θέλουμε τα εγγόνια μας να μεγαλώσουν σε μια χώρα που να θυμίζει ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι μια βαλκανική λασπότρυπα θεσμικά γεμάτη ανατολίτικη πονηριά. Παρά τις όποιες προόδους, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει πρωτιά στη Δύση ως προς τη διαφθορά – μια θλιβερή σταθερά.

Από την εποχή του «καλαμποκιού του Αθανασόπουλου», η χώρα μας έχει κακή φήμη με τις επιδοτήσεις. Οι παλαιότεροι θυμούνται αυτό το σκάνδαλο ως την πρώτη μεγάλη απάτη της μεταπολίτευσης που έστειλε υπουργό στη φυλακή. Περίπου 9.000 τόνοι καλαμποκιού εισήχθησαν λαθραία από τη Γιουγκοσλαβία και βαφτίστηκαν ελληνικοί, για να αρπάξουν κοινοτικές ενισχύσεις. Η απάτη ξεσκεπάστηκε έπειτα από καταγγελίες, οδηγώντας σε διώξεις. Ο Νίκος Αθανασόπουλος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου, ήταν ο κεντρικός κατηγορούμενος – κατηγορήθηκε για εμπλοκή στη διαχείριση που επέτρεψε το κόλπο. Στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν για το καλό του Δημοσίου και ότι η αποκάλυψη οφειλόταν σε «Έλληνες εφιάλτες» (καταδότες), λες και χωρίς αυτούς θα 'ταν όλα μέλι-γάλα.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός για άλλη μια περίπτωση διαφθοράς κρατικού αξιωματούχου φέρεται να σχολίασε: «Του επιτρέπεται να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του» – μια φράση που συμπυκνώνει τη νοοτροπία της εποχής.

Η ελληνική διοίκηση ήταν ανέκαθεν κλεπτοκρατική: όταν πρόκειται για ξένα λεφτά, οι επιτήδειοι επικαλούνται το «εθνικό συμφέρον» για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Σήμερα, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βλέπουμε μια θετική εξέλιξη: η έρευνα τρέχει γρήγορα, και προχθές ανακοινώθηκαν δεσμεύσεις περιουσιών για όσους άρπαξαν επιδοτήσεις. Μακάρι να φτάσει μέχρι τέλους. Τα χιλιάδες ΑΦΜ που πήραν λεφτά με πλαστά στοιχεία πιθανότατα είχαν συνεργούς μέσα στη διοίκηση – είτε για μίζες, είτε για ψηφαλάκια. Το μαχαίρι πρέπει να κόψει βαθιά: τα κλοπιμαία να επιστραφούν, και οι απατεώνες με τους συνεργούς τους να πληρώσουν τα πρόστιμα που βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή εμάς τους φορολογούμενους.

Από τον Ιούλιο του 2025, ελέγχθηκαν πάνω από 6.300 ΑΦΜ, καταλογίστηκαν πρόστιμα 22,7 εκατ. ευρώ σε 1.036 περιπτώσεις, ενώ δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, ακίνητα και θυρίδες για δεκάδες εμπλεκόμενους – κάποιοι από αυτούς εισέπραξαν έως 1,4 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια. Η κυβέρνηση υπόσχεται κατασχέσεις και δημεύσεις, αλλά ορισμένοι τρέχουν να κάνουν γονικές παροχές για να γλιτώσουν. Οι έρευνες πρέπει να ακυρώσουν αυτά τα κόλπα. Η Οικονομική Αστυνομία ψάχνει τώρα το «βαθύ κύκλωμα» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ διώκεται μέχρι και ο υπάλληλος που αποκάλυψε το σκάνδαλο (κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας) – Ειρωνικό, ε; Μια νέα δικογραφία εμπλέκει 10 βουλευτές, πρώην υπουργούς και τραπεζικούς λογαριασμούς, με υποψίες για απάτες. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για συγκεκριμένες μίζες, αλλά οι έρευνες δείχνουν «άλλους παράγοντες» – πιστοποιητικές εταιρείες, συγγενείς – σε πυραμίδες απάτης. Για μεγάλες επιδοτήσεις (π.χ. 500.000 ευρώ), χρειαζόταν σίγουρα «βοήθεια από μέσα».

Η διαδικασία έγκρισης είναι απλή θεωρητικά: Υποβάλλεται Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή ΚΥΔ, από Μάιο έως Ιούλιο/Αύγουστο (π.χ. για 2024-2025, παράταση μέχρι 28/8/2025). Απαιτούνται έγγραφα όπως ΑΦΜ, ταυτότητα, IBAN, τίτλοι ιδιοκτησίας, δηλώσεις καλλιέργειας, πιστοποιητικά για ζώα ή βιολογικά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει δειγματοληπτικά με αυτοψίες και δορυφόρους, εγκρίνει και πληρώνει. Στο σκάνδαλο, η απάτη γινόταν με ψεύτικα έγγραφα – εικονικές μισθώσεις, ανύπαρκτα αγροτεμάχια – συχνά με εσωτερική στήριξη.

Πόσο βαθιά θα μπει το μαχαίρι; Η έρευνα της EPPO και της ΕΛ.ΑΣ. επεκτείνεται σε ξέπλυμα, πολιτικούς, υπαλλήλους και «δούρειους ίππους» εταιρείες. Έλεγχοι σε χιλιάδες κτηνοτρόφους και αγρότες δείχνουν απάτη σε 1 στους 3. Οι συνέπειες; Μειώσεις επιδοτήσεων 5-17% για 2025-2026 λόγω ευρωπαϊκών προστίμων, επηρεάζοντας πάνω από 112.000 αγρότες. Η κυβέρνηση λέει «θα φτάσουμε μέχρι τέλους», η αντιπολίτευση φωνάζει «κουκούλωμα». Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκαλο – αλλιώς, η ιστορία θα επαναληφθεί, όπως πάντα.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Ουγγαρία και φάμπρικα

Κώστα για να συμπληρώσω με τα προηγούμενα

που σου ανάφερα ο κουμπάρος μου από Ουγγαρία μου λέει ότι κάθε χρόνο αναφέρονται αρκετές νέες επενδύσεις σε εργοστάσια με 500-1000 προσωπικό.

Κάνε την σύγκριση με εμάς και βάλε τα κλάματα.

Η Rαιμενταλ έκανε πρόταση να γίνει εδώ εργοστάσιο παραγωγής ΤΟΜΑ και γέλασε κάθε πικραμένος

Στην Ουγγαρία το έκανε τελικά μέσα σε ένα χρόνο!

Εμείς εδώ δεν θέλουμε την φάμπρικα και ας είναι το μόνο που θα μπορούσε να εγγυηθεί διατηρήσιμη ανάπτυξη και αύξηση βιοτικού επιπέδου

Φυσικά ποτέ δεν την θέλαμε πραγματικά αφού είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ τελικά και θέλουμε τα επιδόματα μας.

Αυτά και πάλι

Θάνος Τάσσης