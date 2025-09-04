ΗΠΑ: Η Orsted κατέθεσε μήνυση για το «μπλοκάρισμα» του Τραμπ στο μεγάλο έργο ΑΠΕ

Δικαστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ αποφάσισε να λάνει η Orsted της Δανίας, μετά από το «μπλόκο» των ΗΠΑ στην κατασκευή αιολικού πάρκου στο Ρόουντ Άιλαντ.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, η κοινοπραξία Orsted Revolution Wind κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να εμποδίσει την κατασκευή του αιολικού πάρκου ανοικτά της αμερικανικής πολιτείας.

Υπενθυμίζεται ότι προς τα τέλη του Αυγούστου το Αμερικανικό Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας των Ωκεανών (BOEM) εξέδωσε εντολή διακοπής των εργασιών στο έργο της Orsted, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, με 45 από τις 65 ανεμογεννήτριες να έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Το αιολικό πάρκο αναμενόταν να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια 350.000 νοικοκυριά στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ από το επόμενο έτος.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική αναστολή φέτος από το BOEM, το οποίο σταμάτησε το έργο της νορβηγικής εταιρείας ενέργειας Equinor στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την αιολική ενέργεια ως άσχημη, αναξιόπιστη και ακριβή και έχει αναστείλει νέες μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων εν αναμονή της περιβαλλοντικής και οικονομικής αξιολόγησης των έργων.

Η Revolution Wind, μια κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της Orsted και της Skyborn Renewables, δήλωσε ότι είχε ήδη δαπανήσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια για το έργο και ότι θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εάν η εντολή διακοπής των εργασιών παραμείνει σε ισχύ.