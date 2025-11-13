ΗΠΑ: Εν μέσω ισχυρού ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, η Verizon περικόπτει 15.000 θέσεις εργασίας

Η Verizon σχεδιάζει να προχωρήσει σε περικοπές περίπου 15.000 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης της εταιρείας, όπως δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Οι απολύσεις, οι μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και οι οποίες θα επηρεάσουν περίπου το 15% του προσωπικού της, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο

Οι περικοπές έρχονται αφού η Verizon όρισε πρώην διευθυντή της PayPal, Νταν Σούλμαν, στη θέση του CEO στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι περικοπές στοχεύουν στα μη συνδικαλισμένα στελέχη της διοίκησης και θα επηρεάσουν περισσότερο από το 20% του εργατικού δυναμικού. Η Verizon σχεδιάζει επίσης να μετατρέψει περίπου 180 εταιρικά καταστήματα λιανικής σε καταστήματα franchise

Ο Σούλμαν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Verizon κατανοεί ότι χρειάζεται δραστικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της «μεταμόρφωσης του κόστους, της ριζικής αναδιάρθρωσης της βάσης των δαπανών μας. ... Θα γίνουμε μια απλούστερη, πιο ευέλικτη και πιο ανταγωνιστική επιχείρηση».

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να αυξήσει τις τιμές και επιδιώκει να εστιάσει περισσότερο στον πελάτη. «Η οικονομική μας ανάπτυξη βασίστηκε υπερβολικά στις αυξήσεις των τιμών, μια στρατηγική προσέγγιση που βασίζεται υπερβολικά στην τιμή χωρίς αύξηση των συνδρομητών δεν είναι βιώσιμη στρατηγική», δήλωσε τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η Verizon είχε περίπου 100.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ στο τέλος του 2024.

Η Verizon αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό, καθώς η αύξηση των συνδρομητών επιβραδύνεται και οι επιφυλακτικοί καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν premium προγράμματα ασύρματης τηλεφωνίας.