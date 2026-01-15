Intralot: «Πράσινο φως» για την αλλαγή της επωνυμίας σε Bally’s Intralot

«Πράσινο φως» έλαβε η αλλαγή της επωνυμίας της Intralot σε “Bally’s Intralot».

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 3926429ΑΠ/22.12.2025 τη σχετική τροποποίηση του καταστατικού, ενώ για την αλλαγή ενημερώθηκε και το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 13 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα με τη μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, αλλάζει και ο κωδικός OASIS της μετοχής, ο οποίος από INΛOT θα αντικατασταθεί από τον νέο BYLOT, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

Το brand Bally’s διαθέτει ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα, κυρίως στην αγορά τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η διατήρηση του ονόματος Intralot αντανακλά τη στρατηγική επιλογή αξιοποίησης του πολυετούς αποτυπώματος και του εκτεταμένου διεθνούς δικτύου της ελληνικής εταιρείας.

Ο νέος εταιρικός τίτλος σηματοδοτεί τη συνένωση δύο brands με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ και τη στρατηγική δυναμική του ομίλου. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αλλαγή της επωνυμίας θα συνοδευτεί και από τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της μετοχής στο ταμπλό, εξέλιξη που εναπόκειται στην απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.