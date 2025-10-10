Το Ηνωμένο Βασίλειο βάζει φρένο στην κυριαρχία της Google

Η Google ίσως αναγκαστεί να αλλάξει τις λειτουργίες αναζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού έγινε η πρώτη εταιρεία που υπόκειται σε νέες εξουσίες από τη ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού έχουν εδώ και καιρό στο στόχαστρό τους την Google. Η ιστορική απόφαση της Βρετανίας την Παρασκευή, που χαρακτηρίζει την Google ως εταιρεία με στρατηγική θέση στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης, δίνει στη ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου μεγαλύτερη εξουσία να παρέμβει.

«Διαπιστώσαμε ότι η Google διατηρεί στρατηγική θέση στον τομέα της αναζήτησης και της διαφήμισης μέσω μηχανών αναζήτησης – με περισσότερο από το 90% των αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της», δήλωσε ο Will Hayter, Εκτελεστικός Διευθυντής Ψηφιακών Αγορών της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA).

Πιθανές παρεμβάσεις

Η κίνηση της CMA της επιτρέπει να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αναζήτησης της Google είναι «ανοιχτές στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό». Δεν αποτελεί διαπίστωση αδικοπραγίας και δεν προκαλεί άμεσες αλλαγές, αλλά η ρυθμιστική αρχή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για μη συμμόρφωση και έχει άμεσες εξουσίες επιβολής.

Τον Ιούνιο, περιέγραψε τις αλλαγές που θα μπορούσε να απαιτήσει, όπως μια πιο δίκαιη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ευκολότερη πρόσβαση σε εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης για τους καταναλωτές και περισσότερους ελέγχους για τους εκδότες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του περιεχομένου τους σε απαντήσεις που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Αναμένεται να συμβουλευτεί για τυχόν προγραμματισμένες παρεμβάσεις αργότερα φέτος.

Νέο μέτωπο εναντίον της Google

Η απόφαση ήταν η πρώτη της CMA στο πλαίσιο των νέων εξουσιών για την αντιμετώπιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η δεύτερη έρευνα της CMA για τα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην αναγνώριση της Google, με επίκεντρο το Android.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για τις διαφημίσεις αναζήτησης της Google και της Amazon τον περασμένο μήνα, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θέλει να αναγκάσει την Google να πουλήσει ορισμένα από τα εργαλεία τεχνολογίας διαφήμισης που διαθέτει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Google πρόστιμο 3,45 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της τεχνολογίας διαφημίσεων.

Περισσότερος έλεγχος για καταναλωτές και εκδότες

Μια μετατόπιση στο πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία καθιστά λιγότερο πιθανή μια σημαντική παρέμβαση, δήλωσαν δικηγόροι.

Αφού η CMA απέκτησε τις νέες της εξουσίες, η κυβέρνηση της είπε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και να ελαχιστοποιήσει την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Τον Ιανουάριο, διόρισε τον πρώην στέλεχος της Amazon, Νταγκ Γκουρ, προσωρινό πρόεδρο της CMA.

Ο Τομ Σμιθ, δικηγόρος ανταγωνισμού στην Geradin Partners και πρώην διευθυντής της CMA, δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για την άρση ορισμένων από τις στρεβλώσεις της αγοράς που προκαλούνται από τη μονοπωλιακή θέση της Google.

Αυτό περιλαμβάνει την παροχή μεγαλύτερου ελέγχου στους διαχειριστές ιστοσελίδων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του περιεχομένου τους για εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θα αφαιρούσε μέρος του αθέμιτου πλεονεκτήματος της Google έναντι άλλων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε.

Ο βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini της Google δεν εμπίπτει επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής του χαρακτηρισμού της CMA, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή, αλλά εμπίπτουν άλλες λειτουργίες αναζήτησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι Επισκοπήσεις AI και η Λειτουργία AI.