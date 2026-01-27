Ινδία – Ελλάδα: Πτήσεις, τουρισμός και εμπόριο σε μια νέα στρατηγική συμμαχία

Από την πρώτη ιστορική αεροπορική σύνδεση Αθήνας – Ινδίας της IndiGo και τη στρατηγική σύμπραξη με την Aegean, μέχρι την παρουσία της υπουργού Τουρισμού στο Νέο Δελχί και τη «μητέρα όλων των συμφωνιών» μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η Ινδία παύει να είναι απλώς μια ανερχόμενη αγορά και μετατρέπεται σε κρίσιμο εταίρο για τον ελληνικό τουρισμό, την οικονομία και την εξωστρέφεια της χώρας.

Η IndiGo ανοίγει τον αεροπορικό διάδρομο Ινδία – Αθήνα

Η προσγείωση της IndiGo στην Αθήνα δεν αποτελεί απλώς την έναρξη ενός ακόμη διεθνούς δρομολογίου, αλλά ένα σημείο καμπής για τη διασύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, καθιερώνεται απευθείας τακτική αεροπορική σύνδεση, με την Αθήνα να συνδέεται τόσο με τη Βομβάη όσο και με το Νέο Δελχί, τρεις φορές την εβδομάδα για κάθε προορισμό. Η κίνηση αυτή τοποθετεί την ελληνική πρωτεύουσα στον χάρτη των μεγάλων διεθνών αγορών μεγάλων αποστάσεων και αναβαθμίζει τον ρόλο της ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

Η επιλογή της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Για την IndiGo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η Ελλάδα συνδυάζει τουριστική ελκυστικότητα, πολιτισμικό βάθος και στρατηγική γεωγραφική θέση. Παράλληλα, το δρομολόγιο σηματοδοτεί το «ντεμπούτο» της εταιρείας σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφος στενής ατράκτου, μέσω του Airbus A321XLR, του πρώτου του είδους του που επιχειρεί στην Ινδία.

Η δυναμική της ινδικής αγοράς αποτυπώνεται και στα στοιχεία της επιβατικής κίνησης. Τα τελευταία χρόνια, και ιδίως στη μεταπανδημική περίοδο, οι Ινδοί ταξιδιώτες αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, με διψήφια ποσοστά ανόδου και σαφή τάση περαιτέρω επιτάχυνσης. Οι πρώτες πτήσεις προς την Αθήνα καταγράφουν υψηλές πληρότητες, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση υπήρχε και απλώς περίμενε την απευθείας σύνδεση για να εκδηλωθεί.

Η συνεργασία με την Aegean και το άνοιγμα προς τα ελληνικά νησιά

Κομβικό στοιχείο στη στρατηγική της IndiGo αποτελεί η συνεργασία codeshare με την Aegean, η οποία μετατρέπει την Αθήνα σε πραγματικό hub για τους Ινδούς ταξιδιώτες. Μέσω αυτής της σύμπραξης, οι επιβάτες που φτάνουν από Βομβάη και Δελχί μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς, χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων ανταποκρίσεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα ελληνικά νησιά και οι μεγάλοι αστικοί προορισμοί. Το Ηράκλειο Κρήτης εμφανίζεται ως ο πρώτος στόχος, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη και συνολικά έως δέκα ακόμη προορισμοί. Η στρατηγική αυτή απαντά ευθέως στη ζήτηση της ινδικής αγοράς για ταξίδια αναψυχής υψηλής εμπειρίας, τουρισμό γάμων, αλλά και δραστηριότητες MICE, όπου η Ελλάδα διαθέτει πλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η Αθήνα, μέσα από αυτή τη συνεργασία, δεν λειτουργεί μόνο ως τελικός προορισμός, αλλά ως βασική πύλη προς τη Νότια Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση ότι και η Aegean σχεδιάζει την έναρξη πτήσεων προς την Ινδία ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική σύμπραξη των δύο εταιρειών, δημιουργώντας έναν αεροπορικό διάδρομο με προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Το ταξίδι της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Νέο Δελχί και το πολιτικό αποτύπωμα

Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά το γεγονός ότι στην πρώτη απευθείας πτήση της IndiGo προς το Νέο Δελχί επιβαίνει η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Το ταξίδι δεν έχει μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην ινδική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της 24ωρης επίσκεψης εργασίας στο Νέο Δελχί, η υπουργός πραγματοποιεί διμερή συνάντηση με τον Ινδό υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας για την προβολή της Ελλάδας στην Ινδία και τη διευκόλυνση των ταξιδιών. Ζητήματα όπως η απλούστευση των διαδικασιών visa βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, καθώς θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη των ροών.

Το ταξίδι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα σχεδιάζει το άνοιγμα νέων προξενείων στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ εντός του 2026, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενίσχυσης των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών. Παράλληλα, οι επαφές με τουριστικούς πράκτορες, τη διοίκηση της IndiGo και τα ινδικά μέσα ενημέρωσης στοχεύουν στη συστηματική τοποθέτηση της Ελλάδας ως προορισμού πρώτης επιλογής για την ανερχόμενη μεσαία και ανώτερη τάξη της Ινδίας.

Η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας και οι νέες προοπτικές για τις ελληνικές αγορές

Την ίδια στιγμή που οι αεροπορικές και τουριστικές γέφυρες ενισχύονται, η ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας έρχεται να προσδώσει νέα διάσταση στις διμερείς σχέσεις. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά deals στην ιστορία της ΕΕ, το οποίο ανοίγει σταδιακά την τεράστια και έως σήμερα ιδιαίτερα προστατευμένη ινδική αγορά στο ευρωπαϊκό εμπόριο.

Η συμφωνία καλύπτει αγορές που αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και στο ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές – και κατ’ επέκταση ελληνικές – επιχειρήσεις. Το διμερές εμπόριο ΕΕ – Ινδίας έχει ήδη φτάσει τα 120 δισ. ευρώ, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης, καθώς μειώνονται δασμοί και αίρονται εμπορικά εμπόδια.

Για την Ελλάδα, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Ο τουρισμός λειτουργεί ως προπομπός για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, ενώ προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, πολιτιστικές υπηρεσίες και εμπειρίες φιλοξενίας, μπορούν να βρουν πρόσβαση σε μια αγορά 1,4 δισεκατομμυρίων καταναλωτών.

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση, οι πολιτικές πρωτοβουλίες και η νέα εμπορική συμφωνία αναδεικνύουν την Ινδία σε στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα, όχι μόνο ως τουριστική αγορά, αλλά ως συνολικός πυλώνας ανάπτυξης, εξωστρέφειας και γεωοικονομικής αναβάθμισης.