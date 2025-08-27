Ηλεκτρική σκούπα: Πώς να διαλέξεις την ιδανική

Αν αναρωτιέσαι ποια ηλεκτρική σκούπα είναι η καλύτερη, πρέπει να απαντήσουμε ανάλογα… Δυστυχώς δεν υπάρχει μια τεχνολογία που να καλύπτει τα πάντα, και κάθε σπίτι έχει τις δικές του ανάγκες. Επίσης η σωστή ηλεκτρική σκούπα εξαρτάται και από το άτομο που θα την χειρίζεται. Μέχρι πρόσφατα ο όρος «ηλεκτρική σκούπα» αφορούσε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία και οι επιλογές ήταν πιο εύκολες. Πλέον έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε κλασσικές ηλεκτρικές, σκούπες στικ και σκούπες ρομπότ! Και έχεις και σκούπες πλέον που σφουγγαρίζουν και παράλληλα!

Έχουμε κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις για σένα, αλλά πρώτα από όλα χρειάζεται να βάλουμε κάποιες παραμέτρους που θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις. Πρώτο ερώτημα είναι αν έχεις κατοικίδιο. Τα ζωάκια συντροφιάς έχουν την τάση να μαδάνε και άρα χρειάζεσαι μια σκούπα πιο δυνατή και με πιο ειδικές βούρτσες για να μαζεύει την τρίχα. Να σημειώσουμε ότι αν έχεις μακρύ μαλλί, παιδιά ή συχνές και πολλές επισκέψεις μια σκούπα κατάλληλη για κατοικίδιά δεν θα πάει χαμένη! Επόμενη παράμετρος είναι η συχνότητα με την οποία θες να σκουπίζεις. Αν προτιμάς πολλά μικρά σκουπίσματα μια σκούπα στικ είναι καλύτερη επιλογή, ενώ προτιμάς να σκουπίζεις μαζικά διάλεξε μια κλασσική σκούπα ε μεγάλο κάδο.

Αν τώρα το σκούπισμα το βαριέσαι αφόρητα πάρε μια σκούπα ρομπότ να το κάνει για σένα! Τέλος αν έχεις πολλά χαλιά και μοκέτες δεν θες ηλεκτρική σκούπα που σφουγγαρίζει!

Και τώρα ας δούμε τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις!

1.Dyson Σκούπα Με Κάδο CY26 Big Ball Absolute 2 Iron

Η πρώτη μας πρόταση είναι μια «κλασσική» ηλεκτρική με κάδο! Η Dyson είναι πρωτοπόρα στις κυκλονικές σκούπες χωρίς σακούλα και αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή! Η Dyson CY26 Big Ball Absolute 2 με κυκλωνική τεχνολογία, μεγάλο κάδο και καλώδιο 6.6 μέτρων δεν κολλάει πουθενά! Ο κάδος της, χωρητικότητας 1.7L, αδειάζει πανεύκολα με μία κίνηση για να μην ταλαιπωρείσαι. Χάρη στην κεφαλή καθαρισμού που προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε τύπο δαπέδου, καμία επιφάνεια δε θα σε δυσκολεύει! Με την τεχνολογία Radial Root Cyclone™, δύο σειρές με 28 κυκλώνες δημιουργούν υψηλές φυγοκεντρικές δυνάμεις με αποτέλεσμα η σκούπα να συλλαμβάνει αποτελεσματικά τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και τη βρωμιά, χωρίς να περνάς τα ίδια σημεία ξανά και ξανά! Τέλος, φροντίζει ώστε ο αέρας εξαγωγής να είναι απολύτως καθαρός, αφού διαθέτει προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος που συγκρατεί αποτελεσματικά τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια.

2. Bosch Σκούπα Stick BBS931PET Unlimited 9 ProAnimal

Πέρα από τη διαφορετική εργονομία χρήσης που σου προσφέρουν οι σκούπες στικ, πολύ βασικό πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργούν με μπαταρία και έτσι δεν μπλέκεσαι με κανένα καλώδιο! Η Unlimited 9 ProAnimal είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αφαιρεί αποτελεσματικά τις τρίχες από τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Καθαρίζει πέρα από το ορατό χάρη στην τεχνολογία MicroClean. Μία πλήρης φόρτιση εξασφαλίζει αυτονομία λειτουργίας έως 60 λεπτά, ενώ το δοχείο σκόνης της αδειάζει με ένα «κλικ» χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με το περιεχόμενο ούτε στο ελάχιστο. Αν θες να επεκτείνεις περισσότερο τη διάρκεια λειτουργίας της, μπορείς να προσθέσεις μια επιπλέον αποσπώμενη μπαταρία. Με τη βούρτσα MicroClean™ με φωτισμό LED που έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάμετρο για 3 φορές λιγότερο μπλέξιμο τριχών το σκούπισμα απλοποιείται. Ο ειδικός σχεδιασμός της αποτρέπει το μπλέξιμο των τριχών κατά το σκούπισμα και διασφαλίζει τον βαθύ καθαρισμό σε όλους τους τύπους δαπέδων. Καθαριότητα πέρα από το ορατό, αφού το πέλμα MicroClean με βούρτσα και LED φωτισμό, έχει την καλύτερη αναρρόφηση σκόνης της Bosch. Ο αισθητήρας MicroClean ανιχνεύει μικροσκοπικά σωματίδια που είναι αόρατα για το ανθρώπινο μάτι. Μόλις ο Δακτύλιος MicroClean φωτιστεί πλήρως μπλε, μπορείς να είσαι βέβαιος ότι η επιφάνεια που καθαρίζεις είναι απόλυτα καθαρή.

3. Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot X20+

Για σένα που η ιδέα του σκουπίσματος είναι εφιάλτης μια σκούπα ρομπότ είναι η λύση! Η Σκούπα Robot X20+ καθαρίζει το σπίτι με 1 φόρτιση, ενώ ξεπερνάει κάθε «τρικλοποδιά» που συναντάει. Έχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για να εξαφανίζει σκόνη και λεκέδες. Επίσης έχει λειτουργία αυτόματου αδειάσματος του κάδου για να μην σε απασχολεί συχνά! Όσα εμπόδια και αν συναντήσει στο διάβα της, η σκούπα θα βρει το δρόμο της! Με ευρυγώνια αντίληψη και σάρωση 360° θα ακολουθήσει την κατάλληλη διαδρομή και, μάλιστα, θα την απομνημονεύσει. Θα καθαρίζει, δηλαδή, περιμετρικά των επίπλων, σε απόσταση 1 χιλιοστού, χωρίς να αφήνει ούτε σπιθαμή σκόνης! Ο έλεγχος της είναι ιδιαίτερα εύκολος, καθώς μπορείς να την συνδέσεις στην εφαρμογή Xiaomi Home και να ρυθμίζεις τη λειτουργία της από το κινητό σου, ενώ μπορεί να ξεκινήσει το καθάρισμα όταν λάβει την αντίστοιχη φωνητική εντολή.

4. Tineco Σκούπα-Σφουγγαρίστρα S5 Combo Plus

Επαναφορτιζόμενη σκούπα stick για να σκουπίζεις και να σφουγγαρίζεις το σπίτι σου σε ελάχιστο χρόνο! Για εσένα που θες διπλά καθαρό σπίτι αλλά στο μισό χρόνο αυτή η σκούπα είναι η λύση! Καλύπτει επιφάνεια 200 τ.μ. και λειτουργεί αδιάκοπτα για έως 50 λεπτά με μία μόλις φόρτιση, χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου. Ο αισθητήρας iLoop διαβάζει το δάπεδο και προσαρμόζει την ένταση αναρρόφησης και ροής νερού ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητα των κηλίδων και των λεκέδων που συναντάει. Με το μοτέρ υποβοήθησης για εμπρός κινήσεις το καθάρισμα είναι ευκολότερο!