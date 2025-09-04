IDEAL: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση κύκλου εργασιών στο Α΄εξάμηνο

Αύξηση πωλήσεων κατά 17%, EBITDA κατά 49% και κερδών προ φόρων κατά 74% πέτυχε στο Ά εξάμηνο η Ideal Holdings με παράλληλη μείωση του δανεισμού κατά 36,2% σημειώνοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, κερδοφορία και άνοδο σε όλα τα οικονομικά μεγέθη.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων αλλά και την ενισχυμένη δυναμική μετά την προσθήκη νέων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό της.

Ταυτόχρονα, η θετική αποτίμηση της στρατηγικής της IDEAL Holdings από το επενδυτικό κοινό, κατά την ίδια περίοδο, αντικατοπτρίζει την επιτυχή πορεία, τη συνεχή δημιουργία επενδυτικής αξίας και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2025:

Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε €216,2 εκατ.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €26,3 εκατ., αυξημένα κατά 49%.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 74%.

Η χρηματοοικονομική της θέση ενισχύθηκε με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36,2% σε €43,9 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της IDEAL Holdings για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες σημείωσαν ανοδική πορεία.

Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ Εξαμήνου:

Ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί,τα τελευταία χρόνια ,στην Ελληνική αγορά τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης.

Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 2,6x.

Ολοκλήρωση της συμφωνίας και της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) ύψους €61,5 εκατ.

Ανταμοιβή των μετόχων με επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους €0,40/ μετοχή (απόδοση 6,7%).

O κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου η οποία αποτυπώθηκε στις υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό –με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αλλά και της μερισματικής πολιτικής.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να διασφαλίζουμε ισχυρές προοπτικές για τις επενδύσεις, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας».

Θετικές επιδόσεις και προοπτικές για τις επενδύσεις της IDEAL Holdings

Σταθερή ανάπτυξη στον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου (Πολυκαταστήματα attica)

Με σταθερούς ρυθμούς αναπτύσσεται ο Κλάδος Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου της IDEAL Holdings.

Ειδικότερα, το Α’ Εξάμηνο 2025, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα €106,3 εκατ. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €11,8 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 12% και διαμορφώθηκαν σε €8,5 εκατ.

Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 3,2 εκατ. επισκέπτες και παράλληλα, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, σημαντικά ενισχυμένη ήταν η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με τις πωλήσεις Tax Free να κινούνται με ρυθμό αύξησης 9%.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop) σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 38% στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης της online προϊοντικής γκάμας με περισσότερα από 1 εκατ. προϊόντα, 1.000 brands, 45.000 κωδικούς και 11,4 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

Ενισχυμένη κερδοφορία και σημαντικά έργα στον Κλάδο Πληροφορικής (εταιρίες BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές)

Ο κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings κατέγραψε σημαντική βελτίωση στα συγκρίσιμα μεγέθη και κυρίως στην κερδοφορία. Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €8,5 εκατ., αυξημένα κατά 25%, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 26% σε €7,3 εκατ. Σημειώνεται ότι το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15% από 10%, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εστίασης σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν στα €57,1 εκατ. μειωμένα κατά 12%, κυρίως λόγω ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομών εξοπλισμού πληροφορικής, χαμηλότερης κερδοφορίας και υψηλών αναγκών χρηματοδότησης κατά το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2024. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο τέλος του Α’ Εξαμήνου ανέρχεται σε €78 εκατ., προσδίδοντας ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ροές.

Επιπλέον, εντός του Α’ Εξαμήνου, υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ενώ παράλληλα συνάφθηκαν νέες συμβάσεις ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επενδύσεις της IDEAL Holdings στον κλάδο της Πληροφορικής (επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και τεχνολογικές εξελίξεις με κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη).

Κυρίαρχη θέση και καινοτομία στον Κλάδο Τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική κατέγραψε ο Κλάδος Τροφίμων, κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του σε ένα περιβάλλον συνεχώς προκλήσεων και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών.

Συγκεκριμένα, τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €64,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6%1 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας για αντίστοιχη περίοδο. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €6,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 88% και διαμορφώθηκαν σε €4,0 εκατ. χάρη στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και τη μείωση του δανεισμού και του κόστους δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατήρησε την κορυφαία θέση της στην αγορά των επώνυμων κατεψυγμένων λαχανικών και ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκιες σαλάτες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε επίπεδο διανομής και πωλήσεων σημείωσε άνοδο, ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές και οι πωλήσεις B2B.

Συνολικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός της IDEAL Holdings για τον Κλάδο Τροφίμων εστιάζει στην αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας με βασικούς άξονες τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στην αγορά με προϊόντα υψηλής ποιότητας, την περαιτέρω ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων (360 Plant Based Meal και Επιλέγουμε), την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου μέσα από στοχευμένες επενδύσεις στις παραγωγικές και αποθηκευτικές μονάδες.