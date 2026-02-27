IDEAL: Εξαγορές, επενδύσεις, ισχυρές ταμειακές ροές στο πλάνο τριετίας με διανομή 40%-50% των καθαρών κερδών

Πειθαρχημένες επενδύσεις, οργανική ανάπτυξη, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους, αποτελούν τα βασικά σημεία της στρατηγικής της IDEAL Holdings για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025.

Ειδικότερα η διοίκηση εστίασε σε επιλεκτικές εξαγορές, με έμφαση στον κλάδο των Τροφίμων, διανομή στους μετόχους 40%-50% των καθαρών κερδών, απόδοση IRR τουλάχιστον 15% ή απόδοση 2.0x cash-on-cash στις μελλοντικές εξόδους (exits), ενώ ανέλυσε και τα «ισχυρά» σημεία του χαρτοφυλακίου της για κάθε πυλώνα ξεχωριστά.

Μιλώντας προς τους αναλυτές ο Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, διευθυντής Στρατηγικής της IDEAL Holdings ανέλυσε την στρατηγική της εισηγμένης για την περίοδο 2026-2028 σημειώνοντας ότι « παραμένει ξεκάθαρη και πειθαρχημένη. Από τον Μάιο του 2021, έχουμε επιτύχει μέσες αποδόσεις περίπου 2,1 φορές (2.1x) επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Για την επόμενη τριετία, θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) τουλάχιστον 15% ή απόδοση 2.0x cash-on-cash στις μελλοντικές εξόδους (exits). Παράλληλα, θα επιδιώξουμε νέες εξαγορές σε δίκαιες αποτιμήσεις, ευθυγραμμισμένες με αυτά τα όρια απόδοσης».

Αναφορά έγινε και στην συνεργασία με την Oak Hill Advisors η οποία σε συνδυασμό με και την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν ενισχύσει σημαντικά τη «χρηματοοικονομική ισχύ» (firepower), επιτρέποντάς στην εταιρεία να ενεργεί αποφασιστικά όταν παρουσιάζονται ελκυστικές ευκαιρίες.



Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που βρίσκονται σήμερα στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της IDEAL, για τα attica department stores σχεδιάζεται η προσθήκη νέων τ.μ. σε Citylink και Ελληνικό, για την Byte Group στόχος είναι η διατήρηση και αύξηση του περιθωρίου EBITDA, ενώ για τον κλάδο των Τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης, Χαλβατζής Μακεδονική) εξετάζονται συμπληρωματικές εξαγορές και παράλληλα συνεχίζονται οι επενδύσεις για την ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA.

Η μερισματική πολιτική

Σχετικά με τη μερισματική πολιτική της IDEAL, στόχος παραμένει η διανομή στους μετόχους 40%-50% των καθαρών κερδών, ενώ υπό εξέταση είναι η επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου από exits. Αναφέρθηκε ότι, από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κεφάλαια ύψους €54,2 εκατ. ενώ μαζί με το buy back €19,5 εκατ. η ανταμοιβή των μετόχων ανέρχεται σε €73,7 εκατ.

Ειδικότερα, η εισηγμένη προσανατολίζεται σταθερά στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης στους μετόχους μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης η οποία στοχεύει στη δημιουργία σημαντικής υπεραξίας αφενός με επανεπένδυση των κεφαλαίων με υψηλές αποδόσεις και αφετέρου με επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους.

Ήδη το track record της IDEAL έχει καταγράψει τα τελευταία πέντε έτη, συνολική ανταμοιβή των μετόχων –συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών κεφαλαίου και των επαναγορών ιδίων μετοχών– που αντιπροσωπεύει περίπου το 23% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.

Σε απόλυτους αριθμούς, η IDEAL έχει διανείμει συνολικά €54,2 εκατ. στους μετόχους, ποσό που ισοδυναμεί με €1,13 ανά μετοχή τα τελευταία τέσσερα έτη. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 16,5% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής της εισηγμένης.

Επιπρόσθετα η εταιρεία μόνο το 2025, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, διέθεσε περίπου €12 εκατ. στο πλαίσιο της πειθαρχημένης στρατηγικής που ακολουθεί για την κατανομή κεφαλαίων.



Τα οικονομικά μεγέθη



Συνολικά το 2025, οι πωλήσεις των εταιρειών που έχει στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο η IDEAL Holdings, ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, με τα συγκρίσιμα EBITDA να εμφανίζουν ανάπτυξη σχεδόν κατά 50%, φθάνοντας στα επίπεδα των €58 εκατ.

Κατά την περυσινή χρονιά ξεχώρισε η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης έναντι €130 εκατ., η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors η οποία επένδυσε αρχικά €102,5 εκατ. αποκτώντας εμμέσως το 25% των συνολικών επενδύσεων της IDEAL, η ολοκλήρωση της νέας δομής στον Όμιλο Πληροφορικής, καθώς και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €48 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία υπερκαλύφθηκε 2,6 φορές.

Τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν πέρυσι την ανοδική τους πορεία. Ειδικότερα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα €244,2 εκατ., με τις πωλήσεις ανά κατάστημα να αυξάνεται σε ποσοστό 4%, στα 7.500 ευρώ/ τ.μ. Τα συγκρίσιμα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 11% σε €30,4 εκατ., τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατά 19%, σε €23,6 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €18,5 εκατ., αυξημένα κατά 18%.



Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €40,7 εκατ. την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €10,8 εκατ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες (από 6,8 εκατ. το 2024) ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.

Ακόμη τα attica πρόσθεσαν στα brands την COS με αναμενόμενο ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατ., την Comme des Garcons Pocket Concept (με το attica να είναι 1 από τα 5 departments stores στην Ευρώπη), την Maison Grivelli και την Matiere Premiere.

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Μπούμη, CEO των Attica Stores, η αυξητική τάση των πωλήσεων αναμένεται να συνεχιστεί φέτος με περαιτέρω ανάπτυξη στη χονδρική, ενώ όπως επισημάνθηκε κυοφορούνται νέες συμφωνίες με contemporary & premium brands όπως το Carhartt

Στα επερχόμενα projetcs περιλαμβάνονται:

Η αναβάθμιση των συστημάτων front-end για βελτίωση της προσωποποίησης και της εμπειρίας πελάτη, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο

Η εφαρμογή συστήματος CRM και προγράμματος πιστότητας, που βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και αναμένεται το γ’ τρίμηνο του 2026

Η περαιτέρω ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω εργαλείων Tεχνητής Nοημοσύνης

Το άνοιγμα του πρώτου attica beauty store στο Athens Mall

Το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στην Riviera Galleria στο Ελληνικό, συνολικής έκτασης 1.000 τ.μ., τα οποία βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027

Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τον κ. Μπούμη, έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις της τάξης των €8,2 εκατ.

Ο κλάδος πληροφορικής - Όμιλος Byte

Με βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο έκλεισε το 2025 για τον Όμιλο Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions). Συγκεκριμένα τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €15,2 εκατ., αυξημένα κατά 13%, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 16% σε €12,6 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να αυξάνεται σε 14% από 12% το 2024.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9%, στα €106 εκατ. καθώς οι εταιρείες, εντός του 2025, στόχευσαν στρατηγικά στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους έναντι των εσόδων. Το 61% των εσόδων πέρυσι προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα και το 39% από τον δημόσιο. Ο τομέας του Business services έφερε το 34% των πωλήσεων, το Cyber 26%, το Integration 23%, το Cloud & Migration Services 11% και οι Trust Services το 6%.

Στο τέλος του 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων είχε διαμορφωθεί σε €83 εκατ., διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €24,3 εκατ.

Η διοίκηση αναμένει συνέχιση της ανοδικής τροχιάς φέτος χάρη στο ισχυρό ανεκτέλεστο και την συνεχιζόμενη επέκταση της ελληνικής αγοράς IT.



Οδηγοί για την περαιτέρω ενίσχυση του EBITDA είναι η μετάβαση σε υπηρεσίες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, οι περαιτέρω επενδύσεις στην τεχνολογία (κυρίως στην ΑΙ) και η τυποποίηση για μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και των γενικών εξόδων.

Σε ό,τι αφορά τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκαν τα εξής:

Η αναδιοργάνωση του IT εντός της Byte έχει ολοκληρωθεί βοηθώντας την ενίσχυση των διασταυρούμενων πωλήσεων και των συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών.

Υλοποιείται ο μετασχηματισμός από SOC σε ROC (Risk Operation Center) με εστίαση στους επιχειρηματικούς κινδύνους και την ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στο ME μέσω επέκτασης συμβολαίων μέχρι το 2028 σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων projects στο pipeline.

Το asset Μπάρμπα Στάθης

Θετικές επιδόσεις σε κερδοφορία και ενίσχυση των μεριδίων αγοράς εμφάνισε πέρυσι η Μπάρμπα Στάθης (Μπάρμπα Στάθης, Χαλβατζής Μακεδονική). Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €129,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2024, χάρη στην ενίσχυση των όγκων. Το 53% των εσόδων προήλθε από τα κατεψυγμένα λαχανικά, το 16% από τις φρέσκιες σαλάτες, το 16% από τις ζύμες, το 12% από τον Χαλβατζή και το 3% από άλλα προϊόντα.



Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €14,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5%, λόγω κυρίως της αύξησης σε πρώτες ύλες και μεταφορικά, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 25% και διαμορφώθηκαν σε €8,6 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού (στα €34,3 εκατ.) και του κόστους χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι το 2025, η Μπάρμπα Στάθης ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, με τις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B να κινούνται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Επιπλέον, η Χαλβατζής Μακεδονική, αξιοποιώντας συνέργειες με την Μπάρμπα Στάθης, παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς.

Για τη τρέχουσα χρήση, ο νέος CEO της εταιρείας, Μιχάλης Χαμαλέλλης, ανέφερε ότι οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με μεσαία ως υψηλά μονοψήφια επίπεδα, ενώ αποκάλυψε ότι φέτος θα επαναλανσαριστεί το brand με νέα ταυτότητα και επικοινωνιακή καμπάνια, νέες συσκευασίες και ισχυρές επενδύσεις με ισχυρή παρουσία στα φυσικά καταστήματα και επέκταση της διανομής σε κατηγορίας υψηλής ανάπτυξης.

Για τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Χαμαλέλλης ανέφερε ότι το νέο κέντρο διανομής και αποθήκευσης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο του 2026 και το αντίστοιχο της Αθήνας εντός του πρώτου μισού του 2027.

Ειδικότερα, αναμένετε ότι οι πωλήσεις το 2026 θα συνεχίσουν να αυξάνονται με μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ρυθμό, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της κατηγορίας. , το EBITDA αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2026 με χαμηλό διψήφιο ρυθμό, αξιοποιώντας την αύξηση των εσόδων και τα κέρδη παραγωγικότητας που προκύπτουν από τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις (Capex).