Ιαπωνία: Η Sumitomo Mitsui ενισχύει την παρουσία της στην Jefferies

Η κύρια τραπεζική μονάδα της Sumitomo Mitsui Financial Group σχεδιάζει να αυξήσει την οικονομική της συμμετοχή στην Jefferies έως και 20% μέσω αγορών στην ανοιχτή αγορά, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης συμμαχίας μεταξύ των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Παρά την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής, η Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) θα συνεχίσει να διατηρεί ποσοστό ψήφων μικρότερο του 5% στην Jefferies.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SMFG θα παραχωρήσει πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Jefferies, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική τους σχέση.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν επίσης σχέδια για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με έμφαση στις δραστηριότητες μετοχικού κεφαλαίου στην Ιαπωνία. Η νέα αυτή επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2027.

Η διευρυμένη αυτή συνεργασία αντιπροσωπεύει μια σημαντική εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ του ιαπωνικού τραπεζικού κολοσσού και της αμερικανικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.