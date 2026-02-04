Η Zurich Insurance Group AG και η Beazley PLC κατέληξαν αρχικά σε «συμφωνία κυρίων» σχετικά με τους βασικούς οικονομικούς όρους μιας πιθανής προσφοράς μετρητών που αποτιμά την αξία της ασφαλιστικής εταιρείας από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπου 8 δισεκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Beazley θα λάβουν έως 1,335 πένες ανά μετοχή, που περιλαμβάνουν 1,310 πένες σε μετρητά και επιτρεπόμενα μερίσματα έως 25 πένες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το investing, η τιμή προσφοράς αντιπροσωπεύει πρίμιουμ σχεδόν 60% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Beazley που ήταν 820 πένες στις 16 Ιανουαρίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου προσφοράς. Επίσης, είναι 34,6% υψηλότερη από την υψηλότερη τιμή της μετοχής της Beazley που καταγράφηκε στις 6 Ιουνίου 2025, η οποία ήταν 973 πένες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Beazley δήλωσε ότι θα συστήσει την προσφορά στους μετόχους, με προϋπόθεση ότι θα είναι οριστικοί οι εν λόγω οικονομικοί όροι και υπό την επιφύλαξη για πρόσθεση άλλων όρων μέχρι την οριστική συμφωνία.

Η ενδεχόμενη συναλλαγή θα προσφέρει στις επιχειρήσεις οικονομίες κλίμακος, καθώς οι δραστηριότητές τους είναι συμπληρωματικές. Και θα δημιουργήσει μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα ειδικών ασφαλίσεων με περίπου 15 δισ. δολάρια σε ακαθάριστα ασφάλιστρα, αξιοποιώντας την παρουσία της Beazley στη Lloyd’s του Λονδίνου.

Η Zurich πρέπει να ανακοινώσει την οριστική πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά έως τις 16 Φεβρουαρίου ή να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει. Η ελβετική ασφαλιστική εταιρεία κατέχει επί του παρόντος μερίδιο 1,479% στην Beazley, που αντιστοιχεί σε 8.866.051 κοινές μετοχές.