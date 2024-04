Η Worldline Greece συμμετέχει για πρώτη φορά στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με επίκεντρο το μέλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών

Η Worldline έδωσε δυναμικό παρόν, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο Delphi Economic Forum IX, το διεθνές οικονομικό συνέδριο που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η εταιρεία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωάννη Κιτιξή Country Head & Managing Director, Worldline Greece και την κα. Patricia Battenberg, Head of Strategic Relationships, Worldline Financial Services, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη νέα εποχή των ηλεκτρονικών πληρωμών για τις επιχειρήσεις και την εισαγωγή του digital euro, το οποίο σχεδιάστηκε για τη διευκόλυνση των συναλλαγών σε μια ψηφιακή οικονομία.

Το ψηφιακό ευρώ και η επόμενη ημέρα των συναλλαγών

Στο μέλλον του ψηφιακού νομίσματος αναφέρθηκε η κα. Battenberg, κατά τη διάρκεια του πάνελ «Data-Driven Decisions: Minimizing Risk and Maximizing Gains», σε μια πολύ σημαντική συζήτηση που εστίασε στην ανάδειξη της αξίας των παραγόμενων data, τόσο για τη λήψη των αποφάσεων, όσο και για τον περιορισμό και τη διαχείριση του ρίσκου των ψηφιακών συναλλαγών. «Το ψηφιακό ευρώ δεν είναι ένα νέο νόμισμα. Έρχεται και συμπληρώνει το ήδη υπάρχον, διευκολύνοντας τις ψηφιακές συναλλαγές και τις μεταφορές χρημάτων», σχολίασε η κα. Battenberg και συνέχισε «Δεν υπάρχει πρόθεση να αντικατασταθούν τα μετρητά, καθώς μιλάμε για διαφορετικές αγορές, με διαφορετικές συναλλακτικές ανάγκες και σχέσεις με τις εμπορικές τράπεζες».

Αναφερόμενη στον δεύτερο άξονα του διαλόγου, τόνισε τη σημασία της αξιολόγησης των δεδομένων ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των πολιτών στις συναλλαγές. «Η ποιότητα των δεδομένων διασφαλίζει τον περιορισμό στη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούμε από τις ολοένα αυξανόμενες απάτες που παρατηρούνται, θέτοντας σε εφαρμογή ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου».

Νέες λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών και νέες ευκαιρίες (για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων)

Τη σταδιακή μεταβολή του τοπίου της αγοράς, με αφορμή την υποχρεωτική εγκατάσταση POS σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, σχολίασε ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, συνομιλώντας για τη μεταστροφή στις ψηφιακές λύσεις, στο πλαίσιο του πάνελ με τίτλο «Keeping Pace with Rapid Innovation in the Payments Landscape». Αναφερόμενος στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, περιέγραψε το οικοσύστημα που πλέον επικρατεί στις ανέπαφες συναλλαγές.

«Το Smart POS για εμάς δεν είναι νέα τάση είναι η καινοτόμα λύση που συστήσαμε πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο του 2021» τόνισε. «Ήδη πάνω από 30.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες το έχουν επιλέξει είτε ως βασική λύση συναλλαγών με κάρτες και ψηφιακά πορτοφόλια, είτε συμπληρωματική για να εξυπηρετεί συναλλαγές εν κινήσει».

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο του νόμου υποχρεωτικότητας σχετικά με τις ψηφιακές συναλλαγές και διασύνδεσης με τις ταμειακές μηχανές, σε λιγότερο από ένα μήνα πάνω από 7.000 επιχειρήσεις επέλεξαν την ευέλικτη λύση της Worldline Greece Smart POS app.

Ειδική αναφορά έγινε επίσης στα πακέτα συναλλαγών Easy για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως απάντηση στην ανάγκη τους για χαμηλότερες προμήθειες «Με την απόκτηση ενός εκ των πακέτων συναλλαγών Easy, η επιχείρηση με ένα μηνιαίο κόστος μπορεί να εξασφαλίσει, έως και 0% προμήθεια για προκαθορισμένο αριθμό συναλλαγών βάση αναγκών επιχείρησης, ένα Android τερματικό τελευταίας τεχνολογίας & τη δυνατότητα διασύνδεσης στην πλατφόρμα myDATA».

O κ. Κιτιξής ολοκλήρωσε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τη σημασία εκπαίδευσης των επιχειρήσεων: «Γενικά οφείλουμε όλοι οι acquirers να εκπαιδεύσουμε τις επιχειρήσεις στο πως διαμορφώνεται η προμήθεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τι ακριβώς αφορά καθώς υπάρχει σύγχυση γύρω από το θέμα αυτό».