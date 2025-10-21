Η Warner Bros. Discovery «βγαίνει προς πώληση»

Εννέα ημέρες μετά την απόρριψη πρότασης εξαγοράς από την Paramount Skydance του Ντέιβιντ Έλισον, η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει προτάσεις για την πώλησή της, ακόμη κι ενώ προχωρά προς τον διαχωρισμό της σε δύο ξεχωριστές εταιρείες.

Ο κολοσσός των μέσων ενημέρωσης δήλωσε την Τρίτη ότι επεκτείνει την στρατηγική επισκόπηση της εταιρείας, αφού έλαβε «ανεπιθύμητο ενδιαφέρον από πολλαπλά μέρη» τόσο για ολόκληρη την εταιρεία όσο και για την Warner Bros, αναφέρει το Quartz.

«Αφού λάβαμε ενδιαφέρον από πολλούς ενδιαφερόμενους, ξεκινήσαμε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση στρατηγικών επιλογών, προκειμένου να εντοπίσουμε την καλύτερη πορεία για την πλήρη αξιοποίηση της αξίας των περιουσιακών μας στοιχείων», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, σε ανακοίνωση.

Η Paramount είχε προηγουμένως προσφέρει «περίπου» 20 δολάρια ανά μετοχή για τη μητρική εταιρεία των HBO/HBO Max, Warner Bros. Entertainment, CNN, TNT, TBS και άλλων. Οι μετοχές της Warner Bros. Discovery σημείωσαν άνοδο 8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, φτάνοντας λίγο κάτω από το όριο των 20 δολαρίων μετά την ανακοίνωση.

Η Warner Bros. είχε ανακοινώσει πρόσφατα σχέδια για διαχωρισμό σε δύο εταιρείες - η μία θα επικεντρώνεται στα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και η άλλη στο streaming και στα στούντιο. Το έργο αυτό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026, συνεχίζεται κανονικά.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για να τοποθετήσουμε την επιχείρησή μας έτσι ώστε να επιτύχει στο σημερινό, συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των μέσων, προωθώντας τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, επαναφέροντας τα στούντιό μας στην ηγετική θέση του κλάδου και επεκτείνοντας παγκοσμίως το HBO Max», δήλωσε ο Ζάσλαβ.

Η ανακοίνωση της Τρίτης ακολουθεί δηλώσεις του Ζάσλαβ τον περασμένο μήνα, στις οποίες εξέφραζε την αισιοδοξία του για το μέλλον της εταιρείας, λέγοντας ότι το HBO Max θα βρίσκεται σε 150 εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το επόμενο έτος και ότι η υπηρεσία streaming είναι υποτιμημένη.

«Το γεγονός ότι προσφέρουμε ποιότητα - και αυτό ισχύει σε όλη την εταιρεία, στις κινηματογραφικές παραγωγές, την τηλεόραση και το streaming - μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις τιμές», είπε. «Πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ υποτιμημένοι. Θα κινηθούμε με τον χρόνο μας».