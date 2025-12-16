Η Volton πρωτοπορεί ξανά στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης 2025

Η Volton, με σταθερό προσανατολισμό στην άριστη εμπειρία πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, διακρίθηκε και φέτος στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2025, που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η εταιρεία απέσπασε το Distinction Award στην κατηγορία «Αξιοποιώντας τη Φωνή του Πελάτη – Voice of the Customer», μια διάκριση που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Volton θέτει τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής απόφασης και δράσης.

Το βραβείο αυτό επιβραβεύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και σχολίων πελατών, με στόχο:

τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης

τη βελτίωση των διαδικασιών και των προϊόντων

την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες

Η διάκριση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μία κουλτούρα προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών, όπου κάθε feedback μετατρέπεται σε δράση και κάθε ανάγκη γίνεται ευκαιρία για βελτίωση. Η συστηματική αξιοποίηση της φωνής των πελατών συμβάλλει καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην παροχή μιας σταθερά υψηλής ποιότητας εμπειρίας σε όλους τους τομείς επαφής, καθιστώντας την εμπειρία πελάτη έναν στρατηγικό πυλώνα του εταιρικού DNA της Volton.

O κ. Γιώργος Καλογρίδης, Customer Experience Director της Volton, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το Distinction Award στην κατηγορία Voice of the Customer, καθώς η φωνή των πελατών μας αποτελεί την πυξίδα κάθε πρωτοβουλίας και κάθε βελτίωσης που υλοποιούμε. Η συμμετοχή τους, οι προτάσεις τους και η καθημερινή τους εμπειρία καθοδηγούν την εξέλιξή μας. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα μας, που εργάζεται καθημερινά με αφοσίωση για να προσφέρει εμπειρίες εξυπηρέτησης που κάνουν πραγματική διαφορά».