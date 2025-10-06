Η V+O είχε τον στρατηγικό και επικοινωνιακό σχεδιασμό της επίσημης παρουσίασης του Affidea neuraCare, του 1ου Κέντρου Αριστείας στη Νευρολογία, σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η V+O υποστήριξε την Affidea στην επίσημη παρουσίαση του Affidea neuraCare Athens, του 1ου Κέντρου Αριστείας για νευρολογικές παθήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το Affidea neuraCare Athens συνιστά την πλέον ολοκληρωμένη λύση στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εποχής για καινοτόμες υπηρεσίες νευρολογίας σε ασθενείς με παθήσεις όπως Νόσος Αλτσχάιμερ, Νόσος Πάρκινσον, Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Επιληψία και Ημικρανίες. Με ναυαρχίδα την Αθήνα, η Affidea εγκαινίασε το 1ο κέντρό neuraCare, μια επένδυση διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ, που σηματοδοτεί την έναρξη ενός ευρωπαϊκού πλάνου ανάπτυξης που θα φτάσει τα 7 κέντρα, με προγραμματισμένη άμεση επέκταση σε Λονδίνο και Βαρσοβία.

Σε στενή συνεργασία με την ομάδα της Affidea, η V+O συνέβαλλε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, ώστε να αναδειχθεί η στρατηγική στόχευση της Affidea, να φέρνει την καινοτομία και την επιστήμη πιο κοντά στους ασθενείς, με το νέο Κέντρο Αριστείας να αναδεικνύει τον υψηλό κοινωνικό και επιστημονικό αντίκτυπο που έχουν οι επενδύσεις της.

Συνδυάζοντας την ιατρική τεχνογνωσία, την κλινική έρευνα και την ολιστική φροντίδα, η V+O διαμόρφωσε για λογαριασμό της Affidea ένα ενιαίο αφήγημα, που αναδείκνυε την 20ετή συμβολή της Affidea στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και την αξία του neuraCare για τους ασθενείς και την κοινωνία, την πρωτοποριακή διάσταση και αριστεία του project σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, η V+O σχεδίασε και υλοποίησε την εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης του κέντρου neuraCare, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συλλόγων ασθενών, ΜΜΕ και ανώτερων στελεχών της Affidea Ελλάδος και Affidea Group καθώς και της GE HealthCare.

H Χρύσα Σπυροπούλου, Marketing & Communications Director της Affidea, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία μας με τη V+O σε ένα τόσο στρατηγικό εγχείρημα είχε διττό στόχο: να αναδείξει αφενός τα 20 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς της Affidea στην Ελλάδα και αφετέρου την πρωτοπορία και την ηγετική θέση του Ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι συναρπαστικό ότι ένα από τα σημαντικότερα κλινικά concepts της Affidea, το neuraCare, ξεκινά από την Ελλάδα, καθιστώντας την Αθήνα αφετηρία μιας ευρωπαϊκής πορείας καινοτομίας και αριστείας. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας που σχεδιάσαμε με την V+O, με κορύφωση το event παρουσίασης, πέτυχε αυτούς τους στόχους, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό και επιστημονικό αντίκτυπο του εγχειρήματος και προσφέροντας ελπίδα για το αύριο».

Η Ρία Ψούχλα, Head of Events & Experience της V+O, δήλωσε: «Η στρατηγική μας στόχευε να μετατρέψουμε την επίσημη παρουσίαση του neuraCare σε μια ολοκληρωμένη ιστορία με ουσία. Κάθε πτυχή του project, από την επικοινωνία του οράματος έως την εκδήλωση της Πανευρωπαϊκής παρουσίασης, σχεδιάστηκε για να αναδείξει τον κοινωνικό και επιστημονικό αντίκτυπο της Affidea και τη σημαντικής συνεισφοράς που το neuraCare Athens θα προσφέρει στη σύγχρονη μάχη ιατρών, ασθενών και των οικογενειών τους απέναντι στις νευρολογικές παθήσεις».

Με το project αυτό αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά ή σημασία της επικοινωνίας στην παρουσίαση καινοτόμων και κοινωνικά σημαντικών πρωτοβουλιών όπως το neuraCare Athens που συνδέουν την επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία και βοηθούν τους ασθενείς να αντιληφθούν τις σημαντικές επιλογές που έχουν πλέον σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο