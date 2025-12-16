Η V+O Communication αναλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνίας της BAT Hellas

Η V+O Communication, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την BAT Hellas, μέλος του παγκόσμιου Ομίλου British American Tobacco plc, μία εκ των σημαντικότερων εταιρειών καταναλωτικών αγαθών πολλαπλών κατηγοριών στην Ελλάδα. Ο Όμιλος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του κλάδου διεθνώς, με παρουσία σε περισσότερες από 170 αγορές και περισσότερους από 48.000 εργαζόμενους.

Η BAT Hellas υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα μετασχηματισμού με έμφαση την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιστήμη γύρω από τα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου, προσφέροντας παράλληλα σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η V+O Communication θα παρέχει υπηρεσίες Στρατηγικής Συμβουλευτικής, Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, συμβάλλοντας στη μεθοδική αποτύπωση των πρωτοβουλιών της BAT Hellas και στη συστηματική υποστήριξη του σκοπού της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (Better Tomorrow™).

Η Γενική Διευθύντρια της V+O Communication, Χριστίνα Φατούρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η συνεργασία με τη BAT Hellas μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας στη στρατηγική επικοινωνία σε μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις και εξελίξεις για τον κλάδο. Στη V+O εργαζόμαστε με μεθοδολογία, καλή κατανόηση των θεμάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια. Με την ίδια προσέγγιση θα στηρίξουμε και τη BAT Hellas, με στόχο να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες της».