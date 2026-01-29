Η TÜV AUSTRIA απονέμει την πιστοποίηση ISO 19650-2 στην εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ για την Μοντελοποίηση Κτιριακών Πληροφοριών BIM

Η TÜV AUSTRIA Hellas απονέμει στην εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρική της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, την πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 19650-2, το οποίο αφορά στη μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών με τη χρήση Building Information Modeling (BIM) κατά τη φάση παράδοσης έργων. Η πιστοποίηση παρέχεται στο πλαίσιο διαπιστευμένου σχήματος πιστοποίησης, το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17065 και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), διασφαλίζοντας την αμεροληψία, την τεχνική επάρκεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Το πρότυπο ISO 19650-2 καθορίζει τις απαιτήσεις για το BIM (Building Information Modeling - Μοντελοποίηση Κτιριακών Πληροφοριών) και είναι μια έξυπνη, ψηφιακή διαδικασία 3D μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και διευκολύνει την ταυτόχρονη εργασία όλων των εμπλεκομένων, μειώνοντας τα λάθη και τις αστοχίες, ενώ επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση του έργου, ακόμα και μετά την κατασκευή καθώς τέλος, προωθεί τη διαλειτουργικότητα, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών λογισμικών. Έτσι, διασφαλίζεται η διαφάνεια, συνέπεια, συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και μείωση κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

Το πρότυπο εφαρμόζεται σε όλα τα είδη και μεγέθη έργων και υποδομών, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας ή μοντέλου ανάθεσης, καθώς και από οργανισμούς κάθε μεγέθους που συμμετέχουν στη διαχείριση και παραγωγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου.

Η ΕΛΕΜΚΑ, με πολυετή παρουσία στον τομέα των τεχνικών έργων και της βιομηχανικής κατασκευής, επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας το BIM στον πυρήνα της λειτουργίας της. Μέσα από την εφαρμογή οργανωμένων διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών, ρόλων και ευθυνών, καθώς και καθορισμένων ροών δεδομένων, η εταιρεία ενισχύει την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την προβλεψιμότητα των έργων που αναλαμβάνει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ανθρώπινο παράγοντα, με συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση των στελεχών της ΕΛΕΜΚΑ στις μεθοδολογίες BIM, καλλιεργώντας κουλτούρα συνεργασίας και διαρκούς βελτίωσης. Η πιστοποίηση κατά ISO 19650-2 ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των διεθνών έργων για ψηφιακή ωριμότητα και αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριών.

Σχετικά με τη σημασία της πιστοποίησης και τον ρόλο του BIM στον σύγχρονο κατασκευαστικό κλάδο, ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η απονομή της πιστοποίησης ISO 19650-2 στην ΕΛΕΜΚΑ αναδεικνύει τη δυναμική αλλά και την πρωτοπορία που αποκτά ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος μέσα από την υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών ψηφιακής διαχείρισης πληροφοριών. Η αποτελεσματική αξιοποίηση του BIM δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση σύγχρονων και σύνθετων έργων».

Αναφερόμενη στη σημασία της πιστοποίησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου, η κ. Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division της TÜV AUSTRIA Hellas, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση κατά ISO 19650-2 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις εταιρείες που επενδύουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Η ELEMKA αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτει τις δομές, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική εφαρμογή του BIM, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας και συνεργασίας».

Από την πλευρά της ΕΛΕΜΚΑ, ο κ. Γιάννης Μυτιληναίος, Managing Director της εταιρείας, ανέφερε:

«Η απόκτηση της πιστοποίησης ISO 19650-2 για τη διαχείριση BIM αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο για την ΕΛΕΜΚΑ. H πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ποιότητα και τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο των έργων μας. Ενσωματώνοντας το BIM στον πυρήνα της λειτουργίας μας, ενισχύουμε την αποδοτικότητα, μειώνουμε τους κινδύνους και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, ιδιαίτερα σε απαιτητικά και διεθνή έργα».

Τη διαδικασία και το εύρος της πιστοποίησης ανέλυσε ο κ. Απόστολος Παπαδιώτης, Director of Quality and ISO Certifications της ΕΛΕΜΚΑ, κατά τη διάρκεια της απονομής, επισημαίνοντας:

«Η πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19650-2, επετεύχθη κάτω από την αυστηρή και αμερόληπτη επιθεώρηση του φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas και με την παρουσία εκπροσώπου του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ). Η πιστοποίηση κατά ISO 19650-2 επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να αξιοποιούμε το ΒΙΜ ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας και της αποδοτικότητας στα έργα μας».

Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η ΕΛΕΜΚΑ εδραιώνει τη θέση της ως μια σύγχρονη και τεχνολογικά ώριμη εταιρεία, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σύνθετων έργων και στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στον κατασκευαστικό κλάδο.