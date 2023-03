Ι. Τσέτη στον ΟΗΕ: Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην επιστήμη, στις τεχνολογίες και σε θέσεις ευθύνης

Για την εργασιακή πραγματικότητα των Γυναικών στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, την αληθινή κατάκτηση της ισότητας των δύο φύλλων, το τέλος των στερεοτύπων, αλλά και τα δύο κομβικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μέλλον της φαρμακοβιομηχανίας και τη θέση των γυναικών – επιστημόνων σε αυτό, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υγεία, μίλησε στις 15 Μαρτίου 2023, η κυρία Ιουλία Τσέτη CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός, Επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και ΓΓ ΔΣ του ΣΕΒ, και πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών – UN Global Compact Network Hellas, σε roundtable στα Ηνωμένα Έθνη με τίτλο: «A Gender Equal Future of Work in the Digital Age» - Ένα ίσο, έμφυλο εργασιακό μέλλον στην Ψηφιακή Εποχή».

Στην εκδήλωση, παρόντες ήταν σημαντικά υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών ομίλων - CEOs από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες του κόσμου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τσέτη, ήταν η μοναδική εκπρόσωπος από την Ελλάδα. Η πρόεδρος του ΟΦΕΤ μάλιστα, είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, όσο και με πολλά στελέχη των συμμετεχόντων εταιρειών.

Όπως επεσήμανε στην ομιλία της, «Η Ελλάδα ακολουθεί την Ευρώπη όσον αφορά τις τάσεις της ισότητας των φύλων, ενώ καταγράφονται μερικοί πολύ θετικοί δείκτες. Έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίου- στην πραγματικότητα έχουμε περισσότερες γυναίκες απόφοιτες πανεπιστημίου από άντρες- και έχουμε μια πολύ ικανοποιητική νομοθεσία. Αυτό από το οποίο υποφέρουμε, είναι η νοοτροπία και η ασυνείδητη προκατάληψη.

Οι γυναίκες μαθαίνουν να μην είναι φιλόδοξες…

Η κυρία Τσέτη ανέφερε ότι δυστυχώς οι γυναίκες μαθαίνουν από πολύ νωρίς, να μην είναι φιλόδοξες, να μένουν στο σπίτι, φροντίζοντας τα παιδιά, και τελικά να αφήνουν πίσω την καριέρα τους.

«Το 2021 στην Ελλάδα, το 66 % των γυναικών σε σύγκριση με μόλις το 7 % των ανδρών εκτελούσαν τις δουλειές του σπιτιού εντελώς ή κυρίως μόνοι τους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η τάση δεν βελτιώθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Ο χρόνος παρεμπιπτόντως, αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την ισότητα».

Αναφορικά με την εξέλιξη των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις και θέσεις ευθύνης, η πρόεδρος του ΟΦΕΤ υπογράμμισε, ότι «ενώ οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν κάνει μεγάλα βήματα για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις στελεχών τα τελευταία χρόνια, μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι περισσότερες γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την προαγωγή τους στα πρώτα στάδια της καριέρας τους, από αρχικούς ρόλους έως τις διευθυντικές θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες φτάνουν πολύ νωρίς σε γυάλινη οροφή, και αυτό σίγουρα δεν οφείλεται στην έλλειψη προσόντων».

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή Υγεία

Αναφορικά με το μέλλον των Γυναικών στην εργασία και ειδικότερα στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, η κυρία Τσέτη επεσήμανε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη στην ανακάλυψη φαρμάκων, στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, αλλά και η ψηφιακή υγεία με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη φαρμακευτική βιομηχανία και εκεί μπορούν να στοχεύσουν οι Γυναίκες».

Δυστυχώς μόνο το 1,6% των γυναικών κατέχει αυτή τη στιγμή δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. Ποσοστό ωστόσο, που είναι πολύ κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,9%, με τη Γερμανία να έχει το ποσοστό μόλις 2%.

Έχουμε ανάγκη από περισσότερα ταλέντα

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η κυρία Ιουλία Τσέτη αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει περισσότερα ταλέντα «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα περισσότερα ταλέντα», είπε αυθόρμητα, καθώς και στην ανάγκη να μπορέσουν να επαναπατριστούν λαμπροί Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό.

Αναφερόμενη στην λειτουργία και στις πρωτοβουλίες των βιομηχανιών UNI-PHARMA & InterMed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, τόνισε ότι «έχει ήδη προωθηθεί ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εργασίας και έχουμε προγραμματίσει τη δημιουργία μονάδας βρεφικής φροντίδας στις εγκαταστάσεις μας. Αυτές οι πρωτοβουλίες κάνουν το εργασιακό περιβάλλον πιο υποστηρικτικό και ελκυστικό για τις γυναίκες και τα νεαρά ζευγάρια με παιδιά».

Η σημασία του Mentoring

Η ομιλήτρια, αναφέρθηκε στον θεσμό «Inspirational mentors»- καθώς η ίδια είναι μία από τις 70 προσωπικότητες Mentors της Ελλάδας- μία πρωτοβουλία που αγαπά ιδιαιτέρως, σημειώνοντας, ότι επισκέπτεται η ίδια τα σχολεία και συζητά με τους μαθητές- όπως στην περίπτωση του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης- ακολουθώντας το moto «Δεν μπορείς να είσαι αν δεν το δεις».

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος Τσέτη, δημιούργησε ένα εργασιακό μοντέλο, με το οποίο ανώτερες γυναίκες μάνατζερ, καθοδηγούν και εμπνέουν νεότερες γυναίκες με φιλοδοξίες.

Η ισότητα των φύλων αναγκαιότητα για κάθε εταιρεία

Η κυρία Τσέτη επεσήμανε ότι για να διασφαλιστεί η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων καθημερινά απαιτούνται πρακτικά μέτρα, τα οποία είναι δύσκολο να μετρηθούν άμεσα, ωστόσο «στον Όμιλο Τσέτη, αισθανόμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι ένα εκπληκτικό ποσοστό 70% του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελείται από γυναίκες».

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι «Πρέπει να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε και να εμπνέουμε τις Γυναίκες να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα». Παράλληλα πρόσθεσε, ότι «Η ισότητα των φύλων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προαιρετική πολυτέλεια, αλλά ως βασική αξία και αναγκαιότητα σε κάθε εταιρεία και Οργανισμό».