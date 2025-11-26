Η THRAKON επεκτείνεται στα ΗΑΕ και το Ομάν

Η THRAKON, κορυφαίος ευρωπαϊκός παραγωγός κονιαμάτων και χημικών δομικών υλικών με εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες, ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με την OHANA Industries, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μονωτικών υλικών EPS και XPS στα ΗΑΕ και το Ομάν.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, η OHANA θα αναλάβει τη διανομή ολόκληρης της γκάμας προϊόντων της THRAKON στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα και την τεχνική υποστήριξη σε ολόκληρη την περιοχή.

Επιπλέον οι δυο εταιρείες θα προσφέρουν από κοινού ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) στην αγορά των ΗΑΕ και το Ομάν. Το σύστημα θα συνδυάζει τα υψηλής ποιότητας μονωτικά υλικά EPS/XPS της OHANA με τα εξειδικευμένα προϊόντα της ΤHRAKON, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη, πιστοποιημένη και υψηλής απόδοσης λύση για έργα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα συστήματα που θα διατεθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα φέρουν τις απαραίτητες τοπικές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς του Dubai Municipality.

Ο Εμμανουήλ Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της THRAKON, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την OHANA Industries αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την επέκταση της γεωγραφικής μας παρουσίας και τη διάθεση των συστημάτων μας σε περισσότερες διεθνείς αγορές. Τα ΗΑΕ και το Ομάν αποτελούν μια σημαντική περιοχή για ποιοτικές και βιώσιμες λύσεις δόμησης και είμαστε περήφανοι που ενισχύουμε την παρουσία μας σε αυτή την αγορά.»

Ο Ahmed Salha, Executive Director της OHANA Industries, ανέφερε: «Η συνεργασία με την THRAKON αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για την επέκταση της προϊοντικής μας γκάμας και την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων συστημάτων στους πελάτες και συνεργάτες μας. Στόχος και των δυο εταιρειών είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία και καινοτόμες λύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο των ΗΑΕ και το Ομάν.»

Οι δύο εταιρείες επισημαίνουν ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την αρχή ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου που αποσκοπεί στη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς τους στην περιοχή.