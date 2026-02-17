Η Teoren Motors Α.Ε. προχωρά στη στρατηγική ενίσχυση του Δικτύου Λιανικών Πωλήσεων αυτοκινήτων

Η Teoren Motors Α.Ε. επανασχεδιάζει τη στρατηγική ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά με βασικό πυλώνα την περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου Λιανικών Πωλήσεών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη εκμετάλλευσης του εκθεσιακού χώρου στην περιοχή της Καλλιθέας, στη Λεωφόρο Συγγρού 294 (πρώην εγκαταστάσεις Auto Profit), με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πώλησης νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε μία από τις πιο εμπορικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Η προσθήκη της νέας εγκατάστασης εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας σε πανελλαδικό επίπεδο, ο οποίος, παράλληλα με την προοδευτική ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της εισαγωγής αυτοκινήτων, αποσκοπεί στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω νέων συνεργασιών στον τομέα της λιανικής.

Η Teoren Motors A.E. παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της να βρίσκεται κοντά στον πελάτη, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, με συνέπεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό.