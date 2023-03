Η τελευταία σειρά των νέων laptop Yoga της Lenovo προσφέρει έμπνευση και απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης σε δημιουργούς περιεχομένου

Η δημιουργία, η κατανάλωση και η συνεργατικότητα σε έναν υβριδικό κόσμο μόλις έγινε ευκολότερη με την τελευταία γενιά φορητών υπολογιστών Windows 11 Yoga της Lenovo που προσφέρουν εντυπωσιακή απόδοση, απίστευτη και απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε, σε κομψό και φορητό σχεδιασμό:

Το κορυφαίο Yoga Pro 9i της Lenovo, γνωστό ως Lenovo Slim Pro 9i στη Βόρεια Αμερική, διαθέσιμο σε δύο μεγέθη οθόνης1 (14,5" και 16", 8ης γενιάς), προσφέρει πρωτοποριακή κατασκευή με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένο Lenovo X Power2 και επίσης βελτιωμένη οθόνη PureSight Pro3, καθώς και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά.

της Lenovo, γνωστό ως στη Βόρεια Αμερική, διαθέσιμο σε δύο μεγέθη οθόνης1 (14,5" και 16", 8ης γενιάς), προσφέρει πρωτοποριακή κατασκευή με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένο Lenovo X Power2 και επίσης βελτιωμένη οθόνη PureSight Pro3, καθώς και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά. Το λεπτό, ελαφρύ και κομψό Yoga Slim 7 (14,5”, 8) προσφέρει στους χρήστες περισσότερη ισχύ, φορητότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας ως τώρα.

(14,5”, 8) προσφέρει στους χρήστες περισσότερη ισχύ, φορητότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας ως τώρα. Ιδανικό για multi-tasking δημιουργούς περιεχομένου, το Yoga Pro 7 (14,5”, 8) γνωστό ως Lenovo Slim Pro 7 στη Βόρεια Αμερική και το Yoga Pro 7i (14,5”, 8), γνωστό ως Lenovo Slim Pro 7i στη Βόρεια Αμερική, προσφέρουν ισχυρή απόδοση με κομψό σχεδιασμό.

(14,5”, 8) γνωστό ως Lenovo Slim Pro 7 στη Βόρεια Αμερική και το (14,5”, 8), γνωστό ως Lenovo στη Βόρεια Αμερική, προσφέρουν ισχυρή απόδοση με κομψό σχεδιασμό. Συνδυάζοντας κυρτές γωνίες για άνεση, σε ένα ευέλικτο και μετατρέψιμο laptop 2 σε 1, το Yoga 7 (διαθέσιμο με μεγέθη οθόνης 14" και 16", 8ης γενιάς)1 προσφέρει εξαιρετική ευελιξία.

(διαθέσιμο με μεγέθη οθόνης 14" και 16", 8ης γενιάς)1 προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Το ανανεωμένο Yoga Slim 6 (14”, 8) γνωστό ως Lenovo Slim 7 στη Βόρεια Αμερική, διαθέτει έως και τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή AMD Ryzen™ 7000, επιτρέποντας κορυφαία απόδοση και αποδοτικότητα σε μια εξαιρετικά λεπτή συσκευή.

Εξοπλισμένη με Windows 11, η νέα αυτή γενιά laptop Yoga είναι φτιαγμένη για να εντυπωσιάζει! Από το νέο και βελτιωμένο Lenovo X Power2 που προσφέρει ισχυρή απόδοση σε ιδιαίτερα λεπτό σασί, τη βελτιωμένη οθόνη PureSight ή το Premium Suite4 -- μία συλλογή από αναβαθμισμένες και νέες δυνατότητες - όπως το νέο πληκτρολόγιο Yoga με μεγαλύτερα πλήκτρα – όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσφέρει, είναι σχεδιασμένα για άνεση και αποτελεσματικότητα.

«Γνωρίζουμε ότι οι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου συνεχίζουν να επιλέγουν τον υβριδικό τρόπο ζωής και θέλουν να δημιουργούν βίντεο ή να σχεδιάζουν, ανά πάσα στιγμή από όπου και αν βρίσκονται», δήλωσε ο Jun Ouyang, Lenovo’s vice president and general manager of the Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group. «Οι νέοι premium φορητοί υπολογιστές Yoga Pro της Lenovo είναι φτιαγμένοι για αυτούς ακριβώς τους δημιουργούς. Συνδυάζουν απόδοση και φορητότητα, ενώ προσφέρουν μεταξύ άλλων, μία νέα, εντυπωσιακή Mini-LED PureSight Pro οθόνη, αναβαθμισμένο πληκτρολόγιο, αλλά και εξαιρετική εμπειρία χρήσης, ώστε να επιτρέπουν στους δημιουργούς να ακολουθούν την έμπνευσή τους ανεμπόδιστα».

Yoga Pro 9i (16”, 8) (Lenovo Slim Pro 9i στην Βόρεια Αμερική)

Σχεδιασμένη για να παρέχει μια premium εμπειρία, η σειρά Yoga Pro είναι η πιο ισχυρή στην κατηγορία αναδιπλουμένων συσκευών Yoga. Προσφέροντας κορυφαία απόδοση με βολική φορητότητα, η σειρά Yoga Pro επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να βλέπουν περιεχόμενο όπου και όποτε θέλουν. Αυτή η γενιά διαθέτει μια αναβαθμισμένη έκδοση του Lenovo X Power2 – ένα σύνολο λειτουργιών hardware και software που συνεργάζονται για μια πιο γρήγορη και ομαλή δημιουργική εμπειρία. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν τώρα να επεξεργαστούν video ακόμα πιο γρήγορα, με δραστικά καλύτερη απόδοση – γεγονός που σημαίνει περισσότερο χρόνο δημιουργίας και λιγότερο χρόνο αναμονής.

Με σημαντικές αυξήσεις στη θερμική επεξεργασία από την προηγούμενη γενιά (αύξηση 62,5%5 στο Yoga Pro 9i 16 ιντσών και αύξηση άνω του 25%5 στο μοντέλο 14,5 ιντσών) – και οι δύο αυτές συσκευές επιτρέπουν πιο γρήγορα γραφικά, βίντεο ή 3D, αθόρυβα και χωρίς θέματα υπερθέρμανσης. Το Lenovo X Power2, σε συνδυασμό με τις GPU της σειράς NVIDIA® GeForce RTX™ 40 και την χρήση AI για βελτίωση της απόδοσης και της σταθερότητας, επιτρέπουν στους δημιουργούς να χρησιμοποιούν με άνεση εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Επιπλέον, οι εντυπωσιακές νέες οθόνες Mini-LED PureSight Pro που διατίθενται στο Yoga Pro 9i (14,5” και 16”, 8) προσφέρουν μια πιο ευκρινή και ρεαλιστική οπτική εμπειρία, με απίστευτη χρωματική ακρίβεια.

Παράλληλα, προσφέρουν 100% DCI-P3 και 100% Adobe RGB, και άρα πολύ μεγαλύτερη χρωματική γκάμα και ακόμα πιο ζωντανές εικόνες, ενώ η Mini LED οθόνη φτάνει την εντυπωσιακή απόδοση των 1200 nits, επιτρέποντας στους δημιουργούς να εργάζονται άνετα σε οποιοδήποτε περιβάλλον, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Επίσης, τα Yoga Pro 9i (14,5” και 16”, 8), Yoga Pro 7 (14,5”, 8), Yoga Pro 7i (14,5”, 8) και Yoga Slim 7 (14,5”, 8 ), διαθέτουν το νέο Lenovo Premium Suite4, ένα σύνολο λειτουργιών hardware και software που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τους είναι όμως το αναβαθμισμένο πληκτρολόγιο με πλήκτρα με κάλυμμα 1,5 mm που προσφέρουν άνεση και αποτελεσματικότητα, ταχύτερη απόκριση στο άγγιγμα και, τέλος, ειδική επίστρωση που απωθεί τα έλαια των δακτύλων και κρατά το πληκτρολόγιό σας καθαρό. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένα με το Lenovo Premium Suite4, που περιλαμβάνει τέσσερα μικρόφωνα για βελτιωμένες κλήσεις βίντεο και ήχου, τέσσερα ηχεία μείωσης θορύβου, ακόμα πιο αθόρυβους ανεμιστήρες και ένα μεγαλύτερο trackpad, για ευκολότερο χειρισμό περιεχομένου και καλύτερη απόδοση συνολικά.

Όπως και με την προηγούμενη γενιά, όλοι οι φορητοί υπολογιστές Yoga διαθέτουν το Lenovo AI Engine+, παρέχοντας στους χρήστες άμεση και διαισθητική απόδοση, με τη δυνατότητα να προβλέπουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια ή μπαταρία, με βάση τα στοιχεία χρήσης της συσκευής τους. Επίσης μέρος του Lenovo AI Engine+ είναι το Lenovo Intelligent Sense και το Integrated Security, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της ομαλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς απόδοσης.

Με τον εξαιρετικό, λεπτό σχεδιασμό της, η σειρά Yoga Slim είναι γνωστή όχι μόνο για την κομψή της εμφάνιση αλλά και για την φορητότητά της -- ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για μια γενιά χρηστών που θέλουν να μπορούν να δημιουργούν, να βλέπουν περιεχόμενο και να συνεργάζονται με τους δικούς τους όρους. Αυτή η τελευταία γενιά συσκευών Yoga Slim γίνεται ακόμα πιο ελκυστική με την προσθήκη της οθόνης OLED PureSight, που προσφέρει πιο ευκρινή, πιο ομαλά και πιο ρεαλιστικά γραφικά, ενώ έχει πιστοποίηση TÜV Rheinland και Eyesafe.

Με γνώμονα την ισχύ και την απόδοση, τα Yoga Slim 7 (14,5”, 8) και Yoga Slim 6 (14”, 8) διαθέτουν έως και την τελευταία γενιά επεξεργαστών της σειράς AMD Ryzen 7000, που παρέχουν γρήγορη και ισχυρή απόδοση με μπαταρία 60 Whr7 και επιλογή Rapid Charge8 για αυξημένη αποτελεσματικότητα. Οι χρήστες Yoga Slim μπορούν επίσης να δοκιμάσουν τη νέα ενσωματωμένη τεχνολογία γραφικών RDNA™ 3 που προσφέρει ρεαλιστικά γραφικά, αλλά και να απολαύσουν αμέτρητες επιλογές ψυχαγωγίας στην οθόνη Yoga Slim.

Παράλληλα, το AMD Ryzen AI φέρνει έξυπνα νέα χαρακτηριστικά σε αυτή τη γενιά του Lenovo Yoga Slim, όπως τα: AI Eye Gaze Correction, ώστε οι χρήστες να δείχνουν πάντα ότι κοιτάζουν την κάμερα κατά τη διάρκεια βιντεο-κλήσεων, ανεξάρτητα από που εστιάζουν το βλέμμα τους – AI camera auto-framing, που διασφαλίζει ότι το κεφάλι του χρήστη είναι πάντα στο κέντρο της εικόνας – και, τέλος, AI camera auto-framing, που επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν τις εικόνες φόντου, σε συγκεκριμένη απόσταση από την κάμερα.

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι για την προστασία των συσκευών τους με το Lenovo Smart Lock, το λογισμικό ασφαλείας που βασίζεται στο cloud και τους επιτρέπει να εντοπίζουν, να κλειδώνουν και να διαγράφουν δεδομένα, αλλά και να ανακτούν τη χαμένη ή την κλεμμένη συσκευή τους από απόσταση.

Yoga Pro 9i (14.5”, 8), (Lenovo Slim Pro 9i στη Βόρεια Αμερική)

Yoga Pro 9i: Εκπληκτική δύναμη για άψογους δημιουργούς

Σχεδιασμένο για δημιουργούς περιεχομένου, το Yoga Pro 9i 8ης γενιάς διαθέτει Windows 11 και επεξεργαστές Intel® Core™ έως 13ης γενιάς, μια λύση NVIDIA RTX 4070 laptop GPU, μαζί με καλύτερη θερμική επεξεργασία, ώστε να παρέχει στους χρήστες ένα πραγματικά ισχυρό laptop. Το νέο Yoga Pro 9i κάνει την επεξεργασία βίντεο, το 3D modelling και τον σχεδιασμό γραφικών μια ομαλή εμπειρία, χωρίς περιττό άγχος.

Διαθέσιμο σε δύο χρώματα, Tidal Teal και Storm Grey10, το Yoga Pro 9i διατίθεται με οθόνη PureSight Pro3 σε 14,5 και 16 ίντσες. Για όσους αναζητούν δημιουργίες υψηλής ποιότητας, το μοντέλο 16 ιντσών έχει ανάλυση έως και 3,2K, φωτεινότητα 1200 nits, ρυθμό ανανέωσης 165 Hz, τριπλή χρωματική γκάμα 100% DCI-P3, 100% sRGB και 100% Adobe RGB, για ευκρινή και ρεαλιστικά γραφικά.

Οι νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες του Premium Suite4 που προσφέρονται στο Yoga Pro 9i παρέχουν βελτιωμένη εμπειρία χρήσης, με τέσσερα μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου - ώστε οι χρήστες να μπορούν να είναι συνδεδεμένοι από οπουδήποτε - αλλά και ανεμιστήρες με μειωμένο θόρυβο, για πιο άνετη χρήση.

Παράλληλα, το νέο πληκτρολόγιο Yoga 1,5 mm, το οποίο διαθέτει πλήκτρα διάστασης 0,3 mm για ευκολία και άνεση, αλλά και μεγαλύτερο trackpad, είναι σχεδιασμένο για να βοηθά στην παραγωγικότητα και να σας επιτρέπει να είσαστε πιο αποτελεσματικοί. Τέλος, η 5 MegaPixel Web κάμερα που διαθέτει, προσφέρει οπτικά καθαρές, υψηλής ποιότητας βίντεο-κλήσεις.

Κατασκευασμένα με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό στο πληκτρολόγιο και 50% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στο κάτω κάλυμμα, τόσο το Yoga Pro 9i (16", 8) όσο και το Yoga Pro 9i (14,5', 8) προσφέρουν ENERGY STAR® και EPEAT® Gold Registered. Στη συσκευασία χρησιμοποιείται 100% χαρτί FSC και στις δύο συσκευές, ενώ διατίθενται με μαξιλάρι συσκευασίας που περιέχει 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Yoga Slim 7 (14.5”, 8)

Yoga Slim 7: Κομψό και λεπτό, αλλά απόλυτα ισχυρό

Για όσους εκτιμούν την κομψή σχεδίαση σε μια ελαφριά συσκευή, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται ισχύ και φορητότητα για να επιτύχουν τις δημιουργικές τους φιλοδοξίες, το νέο Yoga Slim 7 8ης γενιάς προσφέρει όλα τα παραπάνω… και με το παραπάνω! Με οθόνη 14,5 ιντσών, έως και 3K PureSight OLED που παρέχει πιο ευκρινή και πιο ρεαλιστικά γραφικά και τροφοδοτείται από έως και επόμενης γενιάς επεξεργαστές της σειράς AMD Ryzen 7000, οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται και να ανεβάζουν φωτογραφίες, να φτιάχνουν παρουσιάσεις ή να μπαίνουν σε βιντεο-διασκέψεις από όπου και αν βρίσκονται. Παράλληλα, με τη λύση harware TÜV Rheinland Low Blue Light και την πιστοποίηση Eyesafe6, ο κίνδυνος καταπόνησης των ματιών μειώνεται σημαντικά.

Με πάχος μόλις 13,9 mm (0,5 in), το Yoga Slim 7 μεταφέρεται εύκολα και χωράει σε μικρούς χώρους, ενώ με το μεγαλύτερο touchpad στο επανασχεδιασμένο πληκτρολόγιό του, προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία χρήσης.

Ένα άλλο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Premium Suite4 είναι τα έξι ηχεία με δύο subwoofer, που έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετική ποιότητα ήχου όταν βρίσκεστε σε τηλε-διασκέψεις, ή απλώς ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι.

Άλλη μία σημαντική αναβάθμιση στο Yoga Slim 7 είναι η μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία στα 70 Whr,7, που επιτρέπει στους δημιουργούς να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να φορτίσουν τη συσκευή τους. Παράλληλα, η λειτουργία Rapid Charge επιτρέπει γρήγορη επαναφόρτιση 15 λεπτών για έως και 2 επιπλέον ώρες χρήσης8. Με διπλούς ανεμιστήρες και Thermal Design Performance στα 30 watt. Σε αυτήν τη γενιά υπολογιστών, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν πιο άνετη και αθόρυβη απόδοση.

Yoga Pro 7 και Yoga Pro 7i: Ισχυρή απόδοση σε κομψό σχεδιασμό

Σχεδιασμένα με κυρτές γωνίες για περισσότερη άνεση, τα Yoga Pro 7 και 7i (γνωστά ως Lenovo Slim Pro 7 και Pro 7i στη Βόρεια Αμερική) περιέχουν ισχυρό hardware, το οποίο σε συνδυασμό με GPU NVIDIA RTX 3050 ή 4050, καθιστούν το laptop αυτό έναν υπολογιστή υψηλής απόδοσης, ιδανικό για τη δημιουργία περιεχομένου και το multitasking που χρειάζονται οι δημιουργοί του σήμερα. Με μεγαλύτερη ισχύ μπαταρίας (έως 73 Whr), τα λεπτά αυτά laptop με πάχος 15,6 mm (0,6 ιντσών) προσφέρουν μια πραγματικά αθόρυβη εμπειρία χρήσης. Η νέα λύση λογισμικού Unison της Intel βοηθά στη σύνδεση συσκευών IOS και Android™ με το Yoga Pro 7i, για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και εύκολη χρήση πολλαπλών συσκευών σε μία οθόνη.

Είναι διαθέσιμο με οθόνη PureSight Pro3 14,5 ιντσών, με ανάλυση έως και 3K, φωτεινότητα 400 nits και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν μια ευκρινή, υψηλής ποιότητας εικόνα, όταν επεξεργάζονται βίντεο, γραφικά ή φτιάχνουν μία παρουσίαση.

Εκτός από την οθόνη υψηλής ποιότητας, οι χρήστες Yoga Pro 7 μπορούν επίσης να απολαύσουν τις νέες δυνατότητες hardware που προσφέρει το Premium Suite4, που περιλαμβάνουν ποιοτική εμπειρία ήχου και εικόνας με τέσσερα μικρόφωνα με voice ID και ακύρωση θορύβου, τέσσερα ηχεία, υπέρυθρη FHD Κάμερα (IR), αισθητήρα Time of Flight (ToF), κλείστρο κάμερας, καθώς και το αναβαθμισμένο πληκτρολόγιο Yoga με πλήκτρα 1,5 mm που προσφέρουν άνεση και ταχύτερη απόκριση. Το Yoga Pro 7 και το Yoga Pro 7i κερδίζουν τις εντυπώσεις με τον κομψό, εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό τους και είναι διαθέσιμα σε Tidal Teal ή Storm Grey.

Yoga Pro 7i (14.5”, 8) (Lenovo Slim Pro 7i στην Βόρεια Αμερική)

Yoga 7 και Yoga 7i: Δημιουργική ευελιξία

Με κυρτές άκρες και εκπληκτικό design, το Yoga 7 8ης γενιάς είναι κατασκευασμένο για εύκολο χειρισμό και ευελιξία. Πιστό στην σχεδιαστική του παράδοση, το Yoga 7 προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν και να βλέπουν περιεχόμενο από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, με δυνατότητα λειτουργίας 360 μοιρών που επιτρέπει την άμεση μετατροπή της συσκευής από laptop πλήρους μεγέθους σε φορητό tablet.

Παράλληλα, με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel CPU 13ης γενιάς ή AMD Ryzen 7000 series, τα Yoga 7 & 7i προσφέρουν ισχυρή και ομαλή απόδοση είτε πρόκειται για επεξεργασία βίντεο ή ρετούς φωτογραφιών. Η οθόνη υψηλής ποιότητας με αναλογία διαστάσεων 16:10, OLED Panel έως 2,8K και χρωματική ακρίβεια 100% DCI-P3, επιτρέπει επίσης στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται την καλύτερη δουλειά τους.

Yoga Slim 6: Ελαφρύ και ανθεκτικό

Λεπτό, ελαφρύ, και ανθεκτικό, το Yoga Slim 6 8ης γενιάς (γνωστό ως Lenovo Slim 7 στη Βόρεια Αμερική) διατίθεται με περίβλημα αλουμινίου, σχεδιασμένο για όσους θέλουν να είναι διαρκώς σε κίνηση. Είναι πλέον διαθέσιμο με επεξεργαστές έως και τελευταίας γενιάς της σειράς AMD Ryzen 7000, που προσφέρουν ταχύτερη και πιο ομαλή απόδοση. Το ανανεωμένο Yoga Slim 6 έρχεται με δύο χρωματικές επιλογές – Misty Grey και Storm Grey.

Βελτιώστε περαιτέρω την εμπειρία χρήσης του laptop Yoga αξιοποιώντας τη δύναμη των λύσεων λογισμικού Lenovo Vantage και Lenovo Smart Performance για βελτιστοποίηση της συσκευής σας, παρακολούθηση της απόδοσής της, διενέργεια ελέγχων λειτουργίας, βελτιωμένη ασφάλεια και τέλος, γρήγορη επίλυση αλλά και πρόληψη πιθανών προβλημάτων. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον υπολογιστή σας, η προηγμένη υπηρεσία Premium Care Plus, σας προσφέρει πρόσβαση με προτεραιότητα σε ειδικούς τεχνικούς, γρήγορη επισκευή, πρόσθετη προστασία της συσκευής, αλλά και βοήθεια σχετικά με το λογισμικό.