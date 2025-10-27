Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται τους ανθρώπους για να εξελιχθεί

Μιλώντας σε επιχειρηματικό πάνελ με θέμα «Entrepreneurship & Innovation Models», η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της προσαρμοστικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το 70% των επαγγελμάτων που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν πριν από δέκα χρόνια», τόνισε η Foucteau, επισημαίνοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους· τους εξελίσσει.

​Νέες ειδικότητες, όπως ο εκπαιδευτής συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ο επιμελητής δεδομένων και ο ειδικός ελέγχου ποιότητας πληροφοριών, αποδεικνύουν ότι πίσω από κάθε καινοτομία βρίσκονται οι άνθρωποι που τη σχεδιάζουν, την τροφοδοτούν και τη βελτιώνουν.

Η Foucteau επεσήμανε ότι η επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά από το πώς εκπαιδεύονται και συνεργάζονται οι ομάδες που τη χρησιμοποιούν.

​«Σε μια εταιρεία με 12.000 εργαζόμενους είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει την ίδια σημασία για το λογιστήριο, για το ανθρώπινο δυναμικό ή για το τμήμα που τη χειρίζεται ως βασικό προϊόν. Είναι όμως ζωτικής σημασίας να υπάρχει κοινή κατανόηση και συνεχής εκπαίδευση», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή. «Βλέπουμε σημαντικές επενδύσεις σε data centers, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η χώρα ήδη κερδίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας - είναι χαρακτηριστικό ότι την TP Greece την έχουν εμπιστευτεί περισσότερες από 150 διεθνείς εταιρείες για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής αξίας», ανέφερε.

Προσθέτοντας: «Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει δώσει σημαντικές επιτυχίες· πιστεύω όμως ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε μια κουλτούρα όχι μόνο ανταγωνισμού, αλλά και συνεργασίας - όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες».

Σε αυτή την κατεύθυνση, η TP Greece δημιούργησε στο ASSOS Business Park στον Πειραιά το Innovation Lounge - έναν χώρο αφιερωμένο στην εκπαίδευση και τον πειραματισμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί, στελέχη από όλα τα τμήματα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία, να εκπαιδευτούν στις πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ και να κατανοήσουν πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους.

​Ένας χώρος που συνδέει τη μάθηση με την πράξη και μετατρέπει την εκπαίδευση σε εμπειρία.

Με τη στρατηγική της τοποθέτηση ως Digital Partner for High-Value Services, η TP Greece επενδύει στη συνύπαρξη τεχνολογίας και ανθρώπου, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία έχει αξία όταν μεταφράζεται σε πραγματική ανάπτυξη - για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.