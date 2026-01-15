Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Την πορεία της έως σήμερα και τις στρατηγικές προτεραιότητες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της παρουσίασε η Stoiximan, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, συνεργατών, αθλητών και εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης.

Από τα πρώτα της βήματα έως τη σημερινή της θέση ως ηγέτιδα εταιρεία του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50% και περισσότερους από 300 εργαζόμενους, η Stoiximan έχει ακολουθήσει μια συνεπή και δυναμική πορεία ανάπτυξης, με όραμα να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη. Από το 2014 έως το 2025, η εταιρεία έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά.

Σήμερα, η Stoiximan ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Με νέα διοίκηση, ενισχυμένη οργανωτική δομή, νέα γραφεία και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο σύγχρονο, ανθρώπινο και αξιόπιστο brand, έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Όπως δήλωσε ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος: «Η εξέλιξη για εμάς δεν είναι ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια με μεγαλύτερη ωριμότητα και ευθύνη. Χτίζουμε πάνω σε όσα μας έφεραν έως εδώ και προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά, με στόχο να παραμείνουμε πρότυπο για τον κλάδο μας. Μία επιχείρηση που μεγαλώνει με υπευθυνότητα και επιστρέφει αξία εκεί που δραστηριοποιείται. Για εμάς, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο και κατακτάται καθημερινά έτσι ώστε να δημιουργούμε στιγμές μοναδικές».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης η νέα καμπάνια «IROES», της ομπρέλας όλων των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, που ενεργοποιεί δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και υποστηρίζει διαχρονικά καθημερινούς ήρωες.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 148.000 άτομα έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις των προγραμμάτων «IROES», με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγεία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε για το 2026 η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δόθηκε στον αθλητισμό, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της Stoiximan. Η εταιρεία στηρίζει διαχρονικά αθλητές, ομάδες, διοργανώσεις και εθνικές ομάδες, επενδύοντας όχι μόνο στη στιγμή της διάκρισης, αλλά κυρίως στη μακροχρόνια προετοιμασία που οδηγεί στην επιτυχία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε ότι η Stoiximan, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα υποστηρίξει 50 αθλήτριες και αθλητές στην πορεία τους προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα.